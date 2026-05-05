Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт

В летних пробках двигатель изнашивается не только из-за перегрева: к поломкам могут привести забитые после зимы радиаторы, старое масло, падение давления, резкие разгоны после стояния и неподходящее топливо. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Автомобильная пробка

Васильев объяснил, что в пробках двигатель чаще всего страдает из-за двух базовых проблем — перегрева и нарушения смазки. Летом это становится особенно заметно, потому что мотор долго работает в тяжелом тепловом режиме без нормального обдува. Поэтому водителю стоит заранее проверить систему охлаждения, не дожидаясь первых признаков перегрева.

"Если речь идет о перегреве, необходимо прочистить радиаторы системы охлаждения. Очень часто за зиму они забиваются грязью, которая застывает и превращается почти в цемент, из-за чего теплообмен становится намного хуже. Радиатор необязательно снимать, но нужно посмотреть его состояние и аккуратно промыть, не повредив ламели. Если в автомобиле стоит пакет радиаторов — кондиционера, охлаждения, коробки передач, — важно проверить чистоту и между ними", — пояснил эксперт.

Специалист также указал, что одной промывки радиаторов недостаточно, если в системе есть неисправности. Уровень охлаждающей жидкости и работа термостата напрямую влияют на то, будет ли мотор постоянно перегреваться в пробке. Даже небольшой сбой в циркуляции может держать двигатель в состоянии теплового стресса и ускорять его износ.

"В обязательном порядке нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и работу термостата. Он может закиснуть в режиме циркуляции только по малому кругу или в промежуточном положении. В такой ситуации мотор все время будет находиться в состоянии теплового стресса. Это быстро приводит к его износу и выходу из строя", — отметил Васильев.

Автоэксперт обратил внимание, что масло в пробках тоже работает с повышенной нагрузкой. Его нельзя воспринимать как вечную жидкость, потому что оно изнашивается так же, как деталь двигателя. Если масло теряет свойства, страдает не только качество смазки, но и давление в системе.

"Уровень масла должен быть достаточным, а менять его желательно каждые 8-10 тысяч километров, даже если автопроизводитель допускает больший интервал. Масло для двигателя — это такая же деталь, которая изнашивается и берет на себя нагрузку. Когда оно теряет свойства, появляется взвесь, которую масляный фильтр не всегда забирает. Из-за этого ускоряется износ в парах трения шатунно-поршневого механизма, появляются задиры и снижается общее давление масла", — предупредил он.

Васильев добавил, что водителю важно следить не только за обслуживанием, но и за поведением машины в дороге. В пробке опасными становятся утечки антифриза или масла, потому что потери жидкости могут быстро привести к серьезным последствиям. Нежелательны и резкие ускорения после долгого стояния, когда двигатель резко переводят из одного режима в другой.

"Нужно смотреть, чтобы из автомобиля не тек антифриз и не уходило масло, потому что в пробке такие потери могут оказаться фатальными. После долгого стояния не стоит сразу резко нажимать на газ и доводить обороты до предельных значений. Резкие скачки оборотов могут спровоцировать ускоренный износ. В отдельных случаях это приводит даже к выходу из строя элементов автомобиля", — указал эксперт.

Еще одним фактором риска специалист назвал эксперименты с топливом. Попытка сэкономить на бензине может навредить двигателю, если мотор рассчитан на другое октановое число. Даже современные системы коррекции зажигания, по его словам, не всегда способны компенсировать неподходящее топливо.

"Если двигатель рассчитан на 95-й бензин, не нужно заливать 92-й. Степень сжатия в моторе просчитана под определенный вид топлива, и системы коррекции угла опережения зажигания не всегда справляются. Топливо должно быть правильным, а заправляться желательно на АЗС без проблем с качеством. Сомнительные заправки у дороги и топливо из канистры лучше не использовать", — заключил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
