Двигатель в летней пробке работает на износ: что проверить заранее, чтобы не влететь в ремонт

В летних пробках двигатель изнашивается не только из-за перегрева: к поломкам могут привести забитые после зимы радиаторы, старое масло, падение давления, резкие разгоны после стояния и неподходящее топливо. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Васильев объяснил, что в пробках двигатель чаще всего страдает из-за двух базовых проблем — перегрева и нарушения смазки. Летом это становится особенно заметно, потому что мотор долго работает в тяжелом тепловом режиме без нормального обдува. Поэтому водителю стоит заранее проверить систему охлаждения, не дожидаясь первых признаков перегрева.

"Если речь идет о перегреве, необходимо прочистить радиаторы системы охлаждения. Очень часто за зиму они забиваются грязью, которая застывает и превращается почти в цемент, из-за чего теплообмен становится намного хуже. Радиатор необязательно снимать, но нужно посмотреть его состояние и аккуратно промыть, не повредив ламели. Если в автомобиле стоит пакет радиаторов — кондиционера, охлаждения, коробки передач, — важно проверить чистоту и между ними", — пояснил эксперт.

Специалист также указал, что одной промывки радиаторов недостаточно, если в системе есть неисправности. Уровень охлаждающей жидкости и работа термостата напрямую влияют на то, будет ли мотор постоянно перегреваться в пробке. Даже небольшой сбой в циркуляции может держать двигатель в состоянии теплового стресса и ускорять его износ.

"В обязательном порядке нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и работу термостата. Он может закиснуть в режиме циркуляции только по малому кругу или в промежуточном положении. В такой ситуации мотор все время будет находиться в состоянии теплового стресса. Это быстро приводит к его износу и выходу из строя", — отметил Васильев.

Автоэксперт обратил внимание, что масло в пробках тоже работает с повышенной нагрузкой. Его нельзя воспринимать как вечную жидкость, потому что оно изнашивается так же, как деталь двигателя. Если масло теряет свойства, страдает не только качество смазки, но и давление в системе.

"Уровень масла должен быть достаточным, а менять его желательно каждые 8-10 тысяч километров, даже если автопроизводитель допускает больший интервал. Масло для двигателя — это такая же деталь, которая изнашивается и берет на себя нагрузку. Когда оно теряет свойства, появляется взвесь, которую масляный фильтр не всегда забирает. Из-за этого ускоряется износ в парах трения шатунно-поршневого механизма, появляются задиры и снижается общее давление масла", — предупредил он.

Васильев добавил, что водителю важно следить не только за обслуживанием, но и за поведением машины в дороге. В пробке опасными становятся утечки антифриза или масла, потому что потери жидкости могут быстро привести к серьезным последствиям. Нежелательны и резкие ускорения после долгого стояния, когда двигатель резко переводят из одного режима в другой.

"Нужно смотреть, чтобы из автомобиля не тек антифриз и не уходило масло, потому что в пробке такие потери могут оказаться фатальными. После долгого стояния не стоит сразу резко нажимать на газ и доводить обороты до предельных значений. Резкие скачки оборотов могут спровоцировать ускоренный износ. В отдельных случаях это приводит даже к выходу из строя элементов автомобиля", — указал эксперт.

Еще одним фактором риска специалист назвал эксперименты с топливом. Попытка сэкономить на бензине может навредить двигателю, если мотор рассчитан на другое октановое число. Даже современные системы коррекции зажигания, по его словам, не всегда способны компенсировать неподходящее топливо.