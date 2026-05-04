Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках

Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой

Авто

Некоторые современные противоаллергические средства способны существенно снизить скорость реакции водителя и ухудшить концентрацию внимания. Для управления автомобилем критически важна способность мгновенно оценивать дорожную ситуацию и принимать решения, однако определенные компоненты лекарств могут создать опасный эффект заторможенности.

Водитель изучает инструкцию лекарства
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водитель изучает инструкцию лекарства

Механизм действия таких препаратов основан на блокировке Н1-рецепторов, которые в норме реагируют на гистамин, вызывая отек слизистых, зуд и чихание. Проблема заключается в том, что часть средств воздействует на аналогичные рецепторы в головном мозге, что провоцирует сонливость и когнитивное замедление. Как сообщает издание Газета. Ru, кандидат химических наук Алексей Панов выделил группу наиболее рискованных препаратов первого поколения, созданных на базе клемастина, хлоропирамина и дифенгидрамина.

Средства второго и третьего поколений реже вызывают подобные побочные эффекты, однако индивидуальная реакция организма может быть непредсказуемой, особенно в начале курса лечения. Специалист подчеркивает, что при появлении признаков сонливости или снижения внимания управление транспортом следует прекратить до корректировки терапии с врачом. В таких ситуациях крайне важно соблюдать все правила безопасности, чтобы минимизировать риски при возможной аварийной ситуации.

"Любое снижение концентрации за рулем, даже незначительное, превращает автомобиль в неуправляемый снаряд, поэтому водителям нельзя игнорировать побочные эффекты медикаментов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о препаратах от аллергии для водителей

Какие лекарства от аллергии наиболее опасны за рулем?

Наибольший риск представляют препараты первого поколения, такие как средства на основе дифенгидрамина, хлоропирамина и клемастина, так как они чаще вызывают сонливость.

Почему антигистаминные средства влияют на внимание?

Это происходит из-за воздействия препарата на Н1-рецепторы в мозге, что приводит к заторможенности реакций и снижению общей концентрации.

Безопасны ли средства второго и третьего поколения?

Они вызывают сонливость гораздо реже, однако реакция каждого человека индивидуальна, поэтому важно следить за своим состоянием в первые дни приема.

Что делать, если после приема лекарства появилась сонливость?

В таком случае необходимо отказаться от управления автомобилем и обратиться к врачу для подбора другого препарата или изменения схемы лечения.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Красота и стиль
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Красота и стиль
Кухонная косметология против химии: как реально уплотнить структуру волоса
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Садоводство, цветоводство
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Последние материалы
Аромат, который разбудит всех: как приготовить эталонные фаршированные булочки
Лондон возглавил волну русофобии в Европе: британцы травят Россию по лекалам Оруэлла
Зона высокого риска: почему современные финансовые инструменты эффективнее домашних тайников
Красный эликсир страсти: список простых продуктов, которые заставляют тестостерон зашкаливать
Забудьте про дачу: 5 райских мест для пенсионеров, где можно отдохнуть по цене похода в магазин
Британия осталась без оружия до 2030 года: денег нет даже на дроны
Ваш ужин мечты обернется сепсисом: врач раскрыл, как экзотика бьет по ЖКТ и может убить
Атака США на Иран неизбежна: 40 боевых катеров Тегерана уже вышли на рубеж атаки
Нежные, как крылья бабочек, но выносливые, как сталь: цветы, которые радуют глаз все лето
Закрылась в ванной, испортила три ручки, пока муж не сменил их на сверхнадежные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.