Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность

Цена подержанного автомобиля складывается из технического состояния, стоимости первичной покупки, ликвидности на вторичном рынке и суммы потенциальных вложений в ремонт, поэтому ожидать, что 25-летняя иномарка в хорошем состоянии будет стоить 200 тысяч рублей, нереалистично. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: https://pixabay.com by JerzyGórecki is licensed under Free
Красные стоп-сигналы машин

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование автомобильного портала "Дром" сообщили, что большинство автовладельцев России считают адекватной ценой для легковой иномарки возрастом 25 лет 200 тысяч рублей.

Ладушкин объяснил, что ожидания владельцев на рынке подержанных автомобилей часто разбиваются о реальную ликвидность машины. При оценке важна не только марка, но и состояние конкретного экземпляра, будущие расходы и то, насколько быстро такую модель можно продать. Поэтому одинаковый возраст автомобилей сам по себе не делает их сопоставимыми по цене.

"Цена подержанного автомобиля складывается из его технического состояния: кузова, подвески, мотора, коробки передач, общего состояния салона и работоспособности всех систем. Также учитывается стоимость первичной покупки автомобиля, когда он был новым. Важную роль играет ликвидность машины на вторичном рынке. Еще один фактор — сумма потенциальных вложений в ремонт или обслуживание", — пояснил эксперт.

Он указал, что рынок б/у автомобилей всегда остается ситуативным, а сравнивать машины только по году выпуска некорректно. Автомобиль в плохом состоянии не может стоить столько же, сколько более дорогая модель того же возраста, если она исправна. Но высокая цена сама по себе тоже не гарантирует успешную продажу, особенно когда речь идет о старом люксовом сегменте.

"Двадцатипятилетняя Daewoo Nexia с дырами в полу не может стоить столько же, сколько исправный Mercedes того же года. Но если выставить Mercedes за 800-900 тысяч рублей, многие покупатели его даже не рассмотрят. За эти деньги на рынке есть машины моложе и ликвиднее. Поэтому старые люксовые автомобили часто становятся якорем: их трудно продать даже с дисконтом из-за дорогих запчастей и узкого круга покупателей", — подчеркнул Ладушкин.

По его словам, бюджет в 200 тысяч рублей сегодня чаще всего означает, что покупателю придется выбирать между аварийными или предаварийными машинами. Покупать такие автомобили имеет смысл только в том случае, если заранее заложены расходы на ремонт в ближайшем будущем. Исключением он назвал автомобили АвтоВАЗа, ГАЗа и УАЗа: их можно найти в рабочем состоянии, таких машин много, запчасти стоят дешево, а с ликвидностью серьезных проблем нет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
