Жидкий воск не спасает: скрытые риски щелочной химии, о которых молчат автомойки

Регулярные визиты на автомойку могут обернуться серьезными повреждениями кузова из-за использования агрессивных химических составов и изношенного инвентаря. Высокая концентрация щелочи в моющих средствах и скопление абразивных частиц на губках провоцируют появление микроскопических царапин, известных среди автомобилистов как "паутинка".

Эксперты подчеркивают, что риск деструктивного воздействия возрастает на бюджетных комплексах, которые пренебрегают сертификацией химии ради экономии.

Возглавляющий автошколу "ОРЛАН" в Электростали Владимир Покровский пояснил, что опасность представляют не водные процедуры сами по себе, а нарушение технологического процесса.

По его словам, составы сомнительного происхождения агрессивно воздействуют на защитный лак и антикоррозийный слой металла. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, особую осторожность стоит проявлять при контактной мойке, так как старая ветошь накапливает песок, работающий подобно наждачной бумаге.

Специалист также уточнил, что устойчивость автомобиля к внешней среде напрямую зависит от заводских технологий окраски, которые различаются у разных брендов.

"Помимо моек бесконтактных, есть еще и контактные способы мойки, когда машину моют непосредственно тряпкой или губкой. Если губка не меняется после каждой машины, не используется новая, то на ней накапливаются частицы песка, которые могут повреждать лакокрасочное покрытие автомобиля, оставлять на нем так называемую паутинку", — добавил Покровский.

Правильная весенняя мойка машины требует тщательного подхода, чтобы накопившиеся за зиму реагенты не спровоцировали коррозию при контакте с некачественной активной пеной.

"При выборе режима очистки важно понимать, что даже популярный жидкий воск не всегда спасает поврежденное ЛКП от глубокого проникновения щелочных соединений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о вреде моек для авто

Почему щелочная химия опасна для кузова?

Высокощелочные составы постепенно разрушают структуру лака, делая его тусклым и пористым, что снижает защитные свойства оригинального покрытия.

Что такое "паутинка" на краске?

Это сеть мелких круговых царапин, которые становятся особенно заметны на солнце; они возникают из-за трения грязных губок или грубой сушки кузова.

Как часто можно мыть машину без вреда?

Оптимально мыть авто по мере загрязнения, выбирая проверенные детейлинг-центры, где контролируют уровень pH моющих средств и чистоту микрофибр.

Зависит ли вред от бренда автомобиля?

Да, износостойкость покрытия индивидуальна: некоторые современные производители используют мягкие экологичные лаки, которые требуют максимально деликатного ухода.

Читайте также