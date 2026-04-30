Телефонные зомби не спасутся: вся правда о светофорах, встроенных в дорогу

Авто

Внедрение инновационной системы дублирования сигналов светофора на асфальтовом покрытии может столкнуться с серьезными препятствиями в условиях российского климата. Хотя в Москве планируют протестировать световую индикацию под ногами пешеходов, реальная эффективность решения вызывает вопросы у экспертов.

пешеходы
Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
пешеходы

Основная проблема заключается в том, что яркие полосы, призванные привлечь внимание людей к запрещающему сигналу, быстро становятся невидимыми под слоем дорожных реагентов, снежной каши и грязи.

Общественник Вячеслав Лысаков выразил сомнение в том, что гаджет-зависимые прохожие заметят новые подсказки, ведь многие из них пересекают проезжую часть в глубоких капюшонах и наушниках, не отрывая взгляда от смартфонов. В комментарии NewsInfo специалист подчеркнул, что световые элементы на земле будут функционировать корректно лишь в сухой летний период, когда дороги идеально чисты.

Тем не менее в мегаполисе при должном содержании инфраструктуры любые технические ухищрения для обеспечения безопасности теоретически оправданы, если их КПД соответствует затратам, подчеркивает NewsInfo.

"Не то что наверх пешеходы не смотрят на сигнал светофора. Они и вправо, и влево не смотрят, идут в капюшонах, с наушниками или с телефоном в руках. Я сомневаюсь, что они и вниз-то будут смотреть", — отметил Лысаков.

"Световая индикация на земле действительно может быть полезна как психофизиологический барьер для пешеходов, однако водителям не стоит забывать о строгости правил — даже приоритет со стрелкой требует максимальной концентрации, а любые ошибки в зоне перехода трактуются не в пользу автомобилиста", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о дублирующих светофорах на асфальте

Для кого предназначены светофоры на асфальте?

Система разработана специально для "телефонных зомби" — пешеходов, которые постоянно смотрят в экраны своих смартфонов и не поднимают голову, чтобы увидеть основной сигнал.

Будет ли виден свет под снегом?

В периоды снегопадов, обледенения и сильного загрязнения дорог эффективность системы падает до нуля, так как плотный слой осадков полностью перекрывает световое излучение.

Где еще применяются подобные системы?

Помимо экспериментальных участков в Москве, аналогичные технологии точечно внедряются в крупных мировых столицах для снижения числа наездов на пешеходов в зонах интенсивного трафика.

Влияют ли эти сигналы на движение автомобилей?

Нет, дублирующие полосы наносятся перед "зеброй" и ориентированы исключительно на пешеходный поток, водители же обязаны руководствоваться стандартными светофорами и дополнительными секциями.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
