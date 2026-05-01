Инвестиция на колесах: как тип двигателя и класс авто влияют на будущую перепродажу

Современный автомобильный рынок демонстрирует резкий контраст в сохранности остаточной стоимости транспортных средств в зависимости от их типа и силовой установки. Исследования показывают, что в течение пяти лет среднестатистическая машина теряет почти половину своей первоначальной цены.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW 7-Series (G70) 750e

Спортивные модели и надежные внедорожники

Наилучшие показатели ликвидности демонстрируют спортивные купе и выносливые пикапы, которые вопреки ожиданиям медленно устаревают морально. Лидером рейтинга стал Porsche 911 с потерей всего 19,5%, за которым следуют Porsche 718 Cayman, Toyota Tacoma, Chevrolet Corvette и Honda Civic. Вместе с тем в список наиболее выгодных приобретений вошли Chevrolet Camaro, Toyota Tundra, Ford Mustang, Porsche 718 Boxster и Toyota Corolla, сообщает За рулём.

В среднем автомобиль теряет около сорока пяти процентов своей стоимости за пять лет. При этом электрокары стали наихудшим вариантом для тех, кто рассчитывает на выгодную перепродажу в будущем. Пикапы и гибридные модели, напротив, смотрятся значительно стабильнее на вторичном рынке.

Электрокары и премиальные седаны

В свою очередь, сегмент электромобилей и люксовых седанов бьет антирекорды по обесцениванию, разочаровывая первичных владельцев. Самое значительное падение зафиксировано у Jaguar I-Pace, лишившегося 72,2% цены, а также у BMW 7-Series и Tesla Model S. Стоит отметить, что в перечень самых неудачных инвестиций попали Range Rover, Cadillac Escalade ESV, Tesla Model X, Maserati Levante, Nissan Leaf, BMW 5-Series, Maserati Ghibli и Infiniti QX80.

Фактор технологического прогресса делает содержание подержанного электрокара менее привлекательным, так как в среднем они дешевеют на 59%. На итоговую статистику гибридов, теряющих около 40% стоимости, традиционно влияет доминирование на рынке надежных моделей японского производства. Продуманный выбор марки и класса авто остается ключевым инструментом сохранения капитала при покупке нового транспортного средства.