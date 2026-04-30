Экономика холода: во сколько обошлось содержание машин из Поднебесной этой зимой

Эксплуатация китайских транспортных средств в условиях экстремально низких температур показала высокую степень надежности узлов и агрегатов. Согласно актуальным данным, более половины собственников таких машин не зафиксировали ни одной технической неисправности за весь зимний период.

Техническое состояние и динамика обращений в сервис

Статистика свидетельствует, что 54% водителей избежали визитов на станции техобслуживания, а среди владельцев автомобилей Haval, Geely и Chery моложе трех лет этот показатель достигает 38%. Вместе с тем около 35% респондентов посещали мастерские не более двух раз, что сопоставимо с показателями европейских и японских брендов. Стоит отметить, что наиболее частой причиной обращений стал разряд аккумулятора в сильные морозы, с чем столкнулись 24% автомобилистов, при этом трудности с запуском двигателя испытали 16%, а на работу тормозной системы пожаловались всего 11% опрошенных. Подобные инциденты не носят массового характера, сообщает "За рулём".

Экономические показатели и лояльность аудитории

Средние затраты на обслуживание китайского автомобиля за зимний сезон составили 21 тысячу рублей, при этом около 12 тысяч из этой суммы пришлось на приобретение необходимых запчастей. Для сравнения, владельцы российских марок в среднем тратили на аналогичные нужды 16,3 тысячи рублей.

В свою очередь, финансовая нагрузка на содержание иномарок из КНР изменилась: доля тех, кто потратил на ремонт от 50 до 80 тысяч рублей, выросла до 20%. Несмотря на это, общая лояльность к таким брендам, как Haval и Geely, продолжает укрепляться, при этом 80% пользователей оценивают свой опыт эксплуатации на высокие баллы. В настоящее время лишь 4% водителей убеждены, что китайская техника выходит из строя чаще конкурентов, что вдвое меньше прошлогодних показателей.

Укрепление доверия к продукции восточных автопроизводителей становится устойчивым трендом на отечественном рынке. Постепенная адаптация машин к суровому климату и стабилизация расходов на запчасти позволяют потребителям рассматривать данные марки как полноценную альтернативу традиционным лидерам индустрии.