Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году

20 апреля стартовал новый сезон ежегодной Национальной Премии "Автомобиль года в России".

Премия "Автомобиль года в России" — это одна из крупнейших в России наград, присуждаемая автомобильным производителям на основе результатов открытого всероссийского онлайн-голосования.

За свою 26-летнюю историю Премия зарекомендовала себя как один из самых масштабных автомобильных проектов в мире по охвату участников, ведь ежегодно в голосовании принимает участие порядка миллиона человек со всей страны. Любой совершеннолетний житель России может поделиться своим мнением о том, какие автомобили он считает лучшими в своих классах, и повлиять на исход голосования. Благодаря тому, что лидеров автомобильного рынка выбирает не экспертное жюри, а сами пользователи: автолюбители и автомобилисты — Премия является надежным индикатором общественного мнения в нашей стране.

Чтобы идти в ногу со временем, проект постоянно меняется. Эволюция Премии отражает изменения на автомобильном рынке: с каждым сезоном появляются новые номинации и классы автомобилей. Каталог голосования включает в себя не только официально продаваемые в России автомобили, но и автомобили, поставляемые по параллельному импорту, с краткими техническими характеристиками. В каждом классе автомобили разделены на три категории: с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), электроприводом или гибридной установкой. В отдельную номинацию вынесены автомобили с рамным кузовом.

В сезоне-2026 автолюбителей также ждут нововведения. О них рассказал руководитель Национальной Премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников:

"В этом году мы решили обогатить Премию присутствием дополнительных опросов, которые ранее проводили в рамках отдельного проекта "Рейтинги Авто Года". То есть наша идея плотной коммуникации и взаимодействия с аудиторией на протяжении всего года остается прежней, но для того, чтобы, сделать механику голосования более удобной и интуитивно понятной для участников, а также расширить состав номинаций, мы объединили два проекта в один. Теперь помимо выбора лучших автомобилей в каждом классе, автолюбителям доступны новые тематические опросы, позволяющие оценивать автомобили с точки зрения практичности и потребительских потребностей".

По сложившейся традиции, среди активных участников голосования будут разыграны ценные призы от партнеров проекта.

Голосование продлится до 30 октября 2026 года, а итоги будут объявлены на крупнейшей информационной площадке страны — ИА ТАСС — в присутствии представителей автомобильного бизнеса и СМИ.