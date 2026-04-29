Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей

Подготовка автомобиля к длительным переездам в период майских праздников требует комплексного подхода, выходящего за рамки простой проверки уровня топлива. Ключевым фактором безопасности и экономичности путешествия является соблюдение весового режима и грамотная организация пространства в салоне.

Семья в машине
Фото: www.freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Семья в машине

Избыточная нагрузка на ось не только снижает маневренность транспортного средства, но и провоцирует повышенный износ узлов, что особенно критично при движении по трассе на высоких скоростях.

Одной из наиболее распространенных ошибок автомобилистов считается попытка забить багажник вещами "на всякий случай", что негативно сказывается на динамике и расходе горючего. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на менеджера "Мегамаркета" Дмитрия Васильева, вместо хаотичного набора предметов стоит сформировать функциональный дорожный комплект.

В него целесообразно включить мобильное пусковое устройство, компрессор, фонарь и базовый инструментарий, а комфорт в пути обеспечат органайзеры и качественная зарядка для гаджетов, избавляющая от лишних проводов в зоне обзора водителя.

Васильев также подчеркнул, что техническая исправность систем жизнеобеспечения машины напрямую влияет на утомляемость человека за рулем. Перед стартом необходимо проинспектировать состояние тормозной системы, подвески и эффективность климатической установки, а также оценить остаточный ресурс щеток стеклоочистителя, чтобы избежать проблем с видимостью из-за дорожной пыли.

Особое внимание стоит уделить колесам: весенние температурные колебания приводят к изменению давления в шинах, что при дефиците атмосфер может ухудшить курсовую устойчивость и ускорить деградацию резины.

"Перед дальней дорогой я настоятельно рекомендую проверить емкость аккумулятора, так как после зимнего периода батарея может быть истощена, что приведет к внезапному отказу электроники в самый неподходящий момент", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Дмитрий Васильев отметил, что частая ошибка перед длинной дорогой — перегруженный багажник. Лишний вес ухудшает управляемость автомобиля и повышает расход топлива.

Вместо большого количества вещей "на всякий случай" лучше собрать компактный дорожный набор. В него могут входить компрессор для подкачки колес, пусковое устройство, аптечка, фонарь, кабели и минимальный набор инструментов. В долгой поездке важны и аксессуары для комфорта.

"Держатель для смартфона помогает пользоваться навигацией, не отвлекаясь от дороги, зарядка с несколькими портами решает проблему разряженных устройств, а органайзеры позволяют поддерживать порядок в салоне. Для поездок на весь день могут пригодиться термокружка или компактный автохолодильник, особенно если в машине едут дети", — пояснил Васильев.

По мнению Васильева, игнорирование таких нюансов, как эргономика кресла или состояние покрышек, превращает поездку в источник стресса.

Ответы на популярные вопросы о подготовке авто к поездке

Нужно ли менять давление в шинах перед загрузкой машины?

Да, при полной загрузке автомобиля и наличии пассажиров давление в задних шинах обычно рекомендуется повышать согласно инструкции по эксплуатации (информация часто указана на стойке водительской двери).

Как проверить аккумулятор перед дорогой самостоятельно?

Визуально проверьте клеммы на отсутствие окислов и воспользуйтесь мультиметром: напряжение на клеммах при выключенном двигателе должно быть не ниже 12.6 В для полноценной работы АКБ.

Почему важно менять дворники именно весной?

Зимние реагенты и обледенение разрушают структуру резины щеток, из-за чего весной они начинают оставлять разводы, которые в свете встречных фар создают опасные блики.

Что делать, если машина начала греться в пробке на трассе?

Необходимо включить печку на максимум для отвода тепла от двигателя и плавно перестроиться на обочину, чтобы проверить уровень антифриза и работу вентилятора, избегая открытия крышки радиатора на горячем моторе.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
