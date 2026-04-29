Вместо шашлыков — в автосервис: главные ошибки водителей, которые игнорируют весеннюю диагностику

Авто

После завершения зимнего сезона российские автомобилисты сталкиваются с необходимостью тщательной ревизии технических узлов своих транспортных средств. Резкие температурные колебания, высокая концентрация дорожных реагентов и деградация дорожного покрытия в период таяния снега оказывают критическое давление на ходовую часть. В это время становятся очевидными скрытые повреждения, которые накапливались в течение нескольких месяцев агрессивной эксплуатации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водитель выкручивает руль

Основной удар принимают на себя элементы подвески, рулевое управление и тормозная система, функциональность которых напрямую влияет на безопасность движения. Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян в интервью сообщил, что весенний период традиционно обнажает проблемы с аккумуляторами и бортовой электроникой. Как сообщает Газета.Ru, повышенная влажность в сочетании с химикатами провоцирует ускоренную коррозию металлических деталей кузова и соединительных элементов.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на любые нетипичные вибрации, посторонние шумы при маневрировании или увеличение тормозного пути. Ерицян подчеркнул, что своевременная диагностика позволяет избежать дорогостоящего ремонта в будущем, когда мелкая неисправность превращается в серьезную поломку. Важно учитывать, что некорректная работа узлов может проявиться и в том, что автомобиль отказывается заводиться после короткой поездки из-за сбоев в электронике.

"Весенний сервис — это не только замена резины, но и обязательная промывка радиаторов и скрытых полостей кузова от соли. Если пренебречь этим, химическая коррозия уничтожит лакокрасочное покрытие и проводку гораздо быстрее, чем кажется на первый взгляд", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Особую осторожность следует проявлять при выборе расходных материалов, поскольку некачественные моторные масла могут агрессивно воздействовать на уплотнители изношенных агрегатов. Специалисты советуют изменить привычный стиль вождения: избегать резких ускорений на участках с разрушенным асфальтом и внимательно следить за состоянием полотна. Комплексная проверка после зимы должна охватывать не только механику, но и проверку герметичности всех технических емкостей и магистралей.

Ответы на популярные вопросы о весеннем обслуживании авто

Какие детали подвески чаще всего выходят из строя?

Наибольшему износу подвергаются сайлентблоки, шаровые опоры и стойки стабилизатора, которые принимают на себя удары от дорожных неровностей, скрытых в талых лужах.

Нужно ли мыть двигатель после зимы?

Да, это рекомендуется для удаления остатков антигололедных реагентов с радиаторов и жгутов электропроводки во избежание окисления контактов и перегрева мотора.

Почему весной ухудшается торможение?

Причиной может стать попадание влаги и грязи под пыльники суппортов, а также износ колодок, ускорившийся из-за воздействия абразивных подсыпок на зимних дорогах.

Как защитить кузов от весенней коррозии?

Необходимо провести тщательную мойку днища под давлением и обновить защитное восковое или керамическое покрытие, которое минимизирует контакт металла с агрессивной средой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
