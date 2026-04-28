Автохитрости вне закона: как за один девайс можно лишиться прав почти на полтора года

Борьба с ресурсами, предлагающими оборудование для маскировки государственных регистрационных знаков, в краткосрочной перспективе может не принести ожидаемых плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2018 Lada Vesta CNG

По мнению правовых экспертов, блокировка отдельных веб-ресурсов в Москве является лишь начальным этапом, так как подобные устройства остаются доступными на крупных маркетплейсах и в региональных торговых точках.

Системное решение проблемы требует более масштабного охвата, поскольку текущие меры пока не оказывают радикального влияния на общую статистику правонарушений на дорогах.

Автоюрист Лев Воропаев в комментарии NewsInfo выразил мнение, что точечные запреты — это лишь малая часть необходимой работы. Как сообщает издание Газета.Ru, столичные власти активизировали работу по судебному закрытию площадок, торгующих механизмами для сокрытия цифр и букв на табличках.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что позитивный сдвиг возможен только при условии, что ликвидация подобных предложений примет массовый характер по всей стране. Водители часто прибегают к различным ухищрениям, заказывая даже номера без флага, чтобы выделиться или избежать лишнего внимания дорожных камер.

Особую бдительность водителям стоит проявлять в вопросах ответственности, которая за последнее время существенно ужесточилась. На текущий момент закон предусматривает безальтернативное лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет.

Важно понимать, что санкция наступает не только в момент активации шторки или магнита во время движения, но и за сам факт наличия установленного оборудования на транспортном средстве.

Как отмечает NewsInfo, наиболее склонны к таким рискам владельцы большегрузов, пытающиеся скрыть перегруз от систем автоматического весогабаритного контроля, за что предусмотрены колоссальные финансовые взыскания.

"Технический прогресс в области фиксации нарушений заставляет недобросовестных водителей искать все более изощренные способы обхода закона, но именно жесткая юридическая ответственность должна стать главным сдерживающим фактором", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Не исключено, что ситуация на трассах начнет меняться после формирования обширной судебной практики и распространения информации о реальных случаях лишения прав.

Пока же рынок серых аксессуаров продолжает существовать, маскируясь под бытовые товары. Лишь неотвратимость наказания и понимание высокого риска навсегда потерять удостоверение могут заставить автомобилистов отказаться от опасных девайсов.

Иногда правонарушители используют психологические уловки, имитируя ДТП для вымогательства, что требует от законопослушных граждан максимальной юридической грамотности.

Ответы на популярные вопросы о сокрытии госномеров

Какое наказание грозит за использование устройств для скрытия номера?

За использование или установку специальных технических средств, позволяющих видоизменить или скрыть госномер, водителю грозит лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев с конфискацией самого устройства.

Нужно ли, чтобы инспектор зафиксировал работу устройства в движении?

Нет, согласно текущим нормам, состава правонарушения достаточно уже при обнаружении установленного механизма на автомобиле, даже если в данный момент он не активен.

Почему блокировка сайтов считается малоэффективной мерой?

Основная проблема заключается в доступности товара на маркетплейсах под видом обычных рамок и возможности быстрой миграции продавцов на новые интернет-площадки и доменные имена.

Кто чаще всего нарушает правила читаемости номеров?

Основную группу риска составляют водители коммерческого и грузового транспорта, которые пытаются избежать штрафов за нарушение правил проезда зон весового контроля и платных участков дорог.

