Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу

Апрельские капризы погоды превращают поездку на летней резине в рискованный эксперимент с непредсказуемым финалом. Автоэксперт Егор Васильев предупреждает, что выезд на заснеженные трассы в этот период чреват полной потерей контроля над транспортным средством. Физика процесса проста: при контакте теплого асфальта со снегом образуется рыхлая субстанция, лишающая шины необходимого зацепа.
Особую коварность представляет утрамбованный колесами снег, из которого под давлением выделяется влага. В результате между протектором и твердым покрытием формируется скользкая водяная прослойка, блокирующая эффективную работу резины.
По словам Васильева, на которого ссылается MoneyTimes, в таких условиях летние покрышки бессильны перед стихией. Трудности возникают не только при маневрах, но и на этапе разгона или попытки экстренно замедлиться.
"Фактически снег работает по мокрому асфальту. Это довольно неприятная история, потому что на летних шинах можно оказаться в ситуации, когда машина перестанет слушаться не просто руля, будет тяжело ускориться, будет тяжело замедлиться. Такого рода покрытия они самые непредсказуемые, самые неприятные", — пояснил Васильев.
Специалист подчеркивает, что при скорости свыше 60 км/ч возникает риск классического аквапланирования, однако снежная каша провоцирует еще более опасный эффект — slash planning.
Этот феномен заставляет автомобиль "всплывать" даже на низких скоростях, что критически важно учитывать, если погода в Москве или других регионах резко ухудшилась после потепления. Кроме того, критическое значение приобретает состояние дворников, ведь интенсивный выброс грязи из-под колес моментально перекрывает обзор.
"Даже самый дорогой протектор не спасет, если вы решили сэкономить на сервисе и допустили ошибки при подготовке к сезону. Помните, что правильное направление шин и своевременная балансировка — это не просто рекомендации, а залог того, что в экстренной ситуации на мокрой дороге машина останется в полосе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.
Если отложить поездку невозможно, эксперты рекомендуют избегать скоростных магистралей и выбирать маршруты в обход глубоких колей, где скапливается вода. Часто автовладельцы слишком рано решаются на смену шин, забывая о коварстве весенних заморозков.
В случае попадания в зону непогоды на летней резине единственным верным решением будет максимальное снижение скорости и увеличение дистанции до впереди идущего транспорта.
Для летней резины снежная каша зачастую опаснее, так как она провоцирует слэшпленнинг на малых скоростях, создавая эффект полной потери связи с дорогой.
Обычно эффект всплытия колес на водяной пленке проявляется на скорости от 60-70 км/ч при глубине лужи более 1,5 см.
Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от поездки, так как летний состав резины дубеет при низких температурах и не имеет ламелей для отвода снежных масс.
Необходимо избегать резких движений рулем и педалями, выбирать дороги со средним скоростным режимом и заранее проверять исправность систем очистки стекол.
