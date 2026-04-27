Апрельская ловушка на дорогах: почему летняя резина может превратить поездку в катастрофу

Апрельские капризы погоды превращают поездку на летней резине в рискованный эксперимент с непредсказуемым финалом. Автоэксперт Егор Васильев предупреждает, что выезд на заснеженные трассы в этот период чреват полной потерей контроля над транспортным средством. Физика процесса проста: при контакте теплого асфальта со снегом образуется рыхлая субстанция, лишающая шины необходимого зацепа.

Шиномонтаж

Особую коварность представляет утрамбованный колесами снег, из которого под давлением выделяется влага. В результате между протектором и твердым покрытием формируется скользкая водяная прослойка, блокирующая эффективную работу резины.

По словам Васильева, на которого ссылается MoneyTimes, в таких условиях летние покрышки бессильны перед стихией. Трудности возникают не только при маневрах, но и на этапе разгона или попытки экстренно замедлиться.

"Фактически снег работает по мокрому асфальту. Это довольно неприятная история, потому что на летних шинах можно оказаться в ситуации, когда машина перестанет слушаться не просто руля, будет тяжело ускориться, будет тяжело замедлиться. Такого рода покрытия они самые непредсказуемые, самые неприятные", — пояснил Васильев.

Специалист подчеркивает, что при скорости свыше 60 км/ч возникает риск классического аквапланирования, однако снежная каша провоцирует еще более опасный эффект — slash planning.

Этот феномен заставляет автомобиль "всплывать" даже на низких скоростях, что критически важно учитывать, если погода в Москве или других регионах резко ухудшилась после потепления. Кроме того, критическое значение приобретает состояние дворников, ведь интенсивный выброс грязи из-под колес моментально перекрывает обзор.

"Даже самый дорогой протектор не спасет, если вы решили сэкономить на сервисе и допустили ошибки при подготовке к сезону. Помните, что правильное направление шин и своевременная балансировка — это не просто рекомендации, а залог того, что в экстренной ситуации на мокрой дороге машина останется в полосе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Если отложить поездку невозможно, эксперты рекомендуют избегать скоростных магистралей и выбирать маршруты в обход глубоких колей, где скапливается вода. Часто автовладельцы слишком рано решаются на смену шин, забывая о коварстве весенних заморозков.

В случае попадания в зону непогоды на летней резине единственным верным решением будет максимальное снижение скорости и увеличение дистанции до впереди идущего транспорта.

Ответы на популярные вопросы о вождении в межсезонье

Что опаснее: чистый лед или весенняя снежная каша?

Для летней резины снежная каша зачастую опаснее, так как она провоцирует слэшпленнинг на малых скоростях, создавая эффект полной потери связи с дорогой.

На какой скорости начинается аквапланирование?

Обычно эффект всплытия колес на водяной пленке проявляется на скорости от 60-70 км/ч при глубине лужи более 1,5 см.

Можно ли ехать на летних шинах, если выпал апрельский снег?

Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от поездки, так как летний состав резины дубеет при низких температурах и не имеет ламелей для отвода снежных масс.

Как минимизировать риск заноса на скользкой дороге?

Необходимо избегать резких движений рулем и педалями, выбирать дороги со средним скоростным режимом и заранее проверять исправность систем очистки стекол.

Читайте также