Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит

Автомобильная сигнализация может срабатывать без видимой причины из-за слишком чувствительных датчиков, окисленной проводки, ошибок при установке или сбоя блока управления, а иногда такая неисправность способна посадить аккумулятор за ночь. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ладушкин объяснил, что ложное срабатывание автосигнализации не всегда указывает на поломку системы или попытку взлома. В новых автомобилях охранный комплекс может реагировать на обычные внешние воздействия, если параметры работы сенсоров изначально выставлены некорректно.

"Сигнализация в автомобиле может сработать беспричинно практически на любом автомобиле. Если рассматривать новые авто, то самая частая причина ложных срабатываний — неверная настройка датчика удара или датчика объема в салоне. Если сенсоры настроены слишком чувствительно, это приводит к срабатыванию даже от порывов ветра, севшей на машину птицы или прогуливающегося по капоту соседского кота. При таких срабатываниях необходимо настроить датчики сигнализации", — пояснил он.

На подержанных автомобилях, отметил эксперт, причины обычно связаны с техническими сбоями. Электронные блоки управления сигнализацией могут работать некорректно, а потеря сигнала с датчиков, например из-за окисления проводки, приводит к тому, что система воспринимает ситуацию как попытку взлома.

"На самых простых версиях или при неправильном подключении системы сирена может работать всю ночь. Она будет звучать до момента, пока полностью не посадит аккумулятор. Такое явление часто приводит к вызову сотрудников полиции, так как машина может сигналить несколько часов без остановки. Если такое происходит, нужно снять клемму с АКБ, чтобы не допустить полного разряда и повреждения аккумулятора, а затем отвезти машину в сервис для починки или удаления сигнализации", — предупредил он.

Ладушкин добавил, что автомобильные сигнализации чаще всего устанавливаются как дополнительное оборудование. Из-за этого качество работы системы во многом зависит от того, насколько правильно ее подключили в сервисном центре. Ошибки при установке со временем могут провоцировать сбои, среди которых эксперт назвал невозможность открыть двери или запустить автомобиль из-за неисправности блока управления.