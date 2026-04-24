Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле
От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска
Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату
Машина разоряет на пустяках: гаражные хитрости, которые спасают бюджет без сервиса
Цифровой риелтор: какую пользу приносит ИИ при покупке жилья и где алгоритмы могут обмануть

Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит

Авто

Автомобильная сигнализация может срабатывать без видимой причины из-за слишком чувствительных датчиков, окисленной проводки, ошибок при установке или сбоя блока управления, а иногда такая неисправность способна посадить аккумулятор за ночь. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Кот на капоте машины
Фото: https://unsplash.com by Doğan Alpaslan DEMİR is licensed under Free
Кот на капоте машины

Ладушкин объяснил, что ложное срабатывание автосигнализации не всегда указывает на поломку системы или попытку взлома. В новых автомобилях охранный комплекс может реагировать на обычные внешние воздействия, если параметры работы сенсоров изначально выставлены некорректно. 

"Сигнализация в автомобиле может сработать беспричинно практически на любом автомобиле. Если рассматривать новые авто, то самая частая причина ложных срабатываний — неверная настройка датчика удара или датчика объема в салоне. Если сенсоры настроены слишком чувствительно, это приводит к срабатыванию даже от порывов ветра, севшей на машину птицы или прогуливающегося по капоту соседского кота. При таких срабатываниях необходимо настроить датчики сигнализации", — пояснил он.

На подержанных автомобилях, отметил эксперт, причины обычно связаны с техническими сбоями. Электронные блоки управления сигнализацией могут работать некорректно, а потеря сигнала с датчиков, например из-за окисления проводки, приводит к тому, что система воспринимает ситуацию как попытку взлома.

"На самых простых версиях или при неправильном подключении системы сирена может работать всю ночь. Она будет звучать до момента, пока полностью не посадит аккумулятор. Такое явление часто приводит к вызову сотрудников полиции, так как машина может сигналить несколько часов без остановки. Если такое происходит, нужно снять клемму с АКБ, чтобы не допустить полного разряда и повреждения аккумулятора, а затем отвезти машину в сервис для починки или удаления сигнализации", — предупредил он.

Ладушкин добавил, что автомобильные сигнализации чаще всего устанавливаются как дополнительное оборудование. Из-за этого качество работы системы во многом зависит от того, насколько правильно ее подключили в сервисном центре. Ошибки при установке со временем могут провоцировать сбои, среди которых эксперт назвал невозможность открыть двери или запустить автомобиль из-за неисправности блока управления.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Нефть
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Последние материалы
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
Зеркало или полотно улик: как поддерживать идеальную чистоту глянцевых фасадов
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Ночная перезагрузка организма: как правильный режим сна помогает избежать переедания
От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска
Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату
Хватит портить самую главную вещь на кухне: как не превратить дорогой нож в кусок металла
Машина разоряет на пустяках: гаражные хитрости, которые спасают бюджет без сервиса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.