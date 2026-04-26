Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия экономии: эксперты объяснили риски подержанных машин на фоне роста авторынка

Стоимость новых легковых автомобилей в России за последний год продемонстрировала значительный рост, достигнув в среднем отметки в 3,54 миллиона рублей. Подобная динамика цен вынуждает потенциальных покупателей искать альтернативные пути для приобретения транспорта без чрезмерной финансовой нагрузки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реалии современного автомобильного рынка

Вместе с тем, текущая рыночная ситуация остается крайне неоднородной, демонстрируя различные векторы движения в зависимости от сегмента и происхождения бренда. Аналитики отмечают, что на фоне общего подорожания покупатели сталкиваются с серьезным давлением со стороны утилизационного сбора, который существенно увеличивает итоговый прайс для моделей без глубокой локализации, сообщает "За рулём".

"Б/у автомобиль изношен, и его содержание обойдется дороже, чем обслуживание нового. Лучше мониторить акции и спецпредложения: бесплатные опции, подарки, скидки. Это момент, когда стоит брать", — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Стратегии грамотной экономии

Стоит отметить, что эксперты предлагают обратить внимание на ввоз машин через параллельный импорт с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Такой выбор позволяет значительно сократить расходы за счет сниженной ставки утилизационного сбора, что делает покупку более доступной для частного потребителя.

В сложившихся экономических условиях автовладельцам рекомендуется не рассчитывать на масштабное снижение цен, а фокусироваться на поиске маркетинговых программ от официальных импортеров. Использование акций и точечный подбор комплектаций остаются наиболее эффективными инструментами для оптимизации расходов при обновлении личного автопарка.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.