Технический прорыв Тольятти: как обновляют агрегаты в Granta и легендарной Niva

Автомобили отечественного бренда Lada в последние годы демонстрируют заметный рост надежности благодаря смене производственной стратегии. Представители завода активно устраняют конструктивные недостатки, которые не получали решения на протяжении многих лет.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Решение конструктивных проблем

Ранее развитие таких моделей, как Lada Granta и Lada Niva, было ограничено политикой иностранных акционеров, ориентированных на внедрение сторонних платформ. Вместе с тем сейчас компания пересмотрела подход к модернизации текущей линейки, уделяя внимание техническому совершенствованию узлов и агрегатов.

"Последние три года мы очень агрессивно давим на решение застарелых проблем. Те проблемы, что реально много лет не решались, сейчас одна за другой начинают закрываться, в основном за счёт изменения конструкции", — говорит директор по качеству автосборочных производств АВТОВАЗа Виталий Парадизов.

Техническое перевооружение и кадры

Важным этапом стала замена устаревшего двигателя на Niva Travel и планируемое оснащение этим силовым агрегатом внедорожника Niva Legend. Стоит отметить, что помимо модернизации "железа", на предприятии успешно решен вопрос с дефицитом персонала, что исключает ошибки при сборке, сообщает За рулём.

Статистика внутреннего контроля подтверждает положительный тренд, фиксируя резкое сокращение выявленных несоответствий в готовой продукции начиная с 2022 года. В свою очередь, полная укомплектованность штата квалифицированными сотрудниками позволила стабилизировать процессы и вывести качество сборки на новый уровень.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
