Технический прорыв Тольятти: как обновляют агрегаты в Granta и легендарной Niva

Автомобили отечественного бренда Lada в последние годы демонстрируют заметный рост надежности благодаря смене производственной стратегии. Представители завода активно устраняют конструктивные недостатки, которые не получали решения на протяжении многих лет.
Ранее развитие таких моделей, как Lada Granta и Lada Niva, было ограничено политикой иностранных акционеров, ориентированных на внедрение сторонних платформ. Вместе с тем сейчас компания пересмотрела подход к модернизации текущей линейки, уделяя внимание техническому совершенствованию узлов и агрегатов.
"Последние три года мы очень агрессивно давим на решение застарелых проблем. Те проблемы, что реально много лет не решались, сейчас одна за другой начинают закрываться, в основном за счёт изменения конструкции", — говорит директор по качеству автосборочных производств АВТОВАЗа Виталий Парадизов.
Важным этапом стала замена устаревшего двигателя на Niva Travel и планируемое оснащение этим силовым агрегатом внедорожника Niva Legend. Стоит отметить, что помимо модернизации "железа", на предприятии успешно решен вопрос с дефицитом персонала, что исключает ошибки при сборке, сообщает За рулём.
Статистика внутреннего контроля подтверждает положительный тренд, фиксируя резкое сокращение выявленных несоответствий в готовой продукции начиная с 2022 года. В свою очередь, полная укомплектованность штата квалифицированными сотрудниками позволила стабилизировать процессы и вывести качество сборки на новый уровень.
