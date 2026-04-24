Ловушка на круге: за какую привычку водителей лишают аргументов в суде

Авто

Споры вокруг правил проезда круговых перекрестков напоминают бесконечный ритуал. Водители годами ломают копья: включать правый поворотник при въезде, левый или вообще не обозначать намерений? Пока одни опасаются лишения прав за 5 минут, другие доверяют интуиции, что нередко приводит к хаосу на дорогах. Верховный суд РФ внес необходимую ясность, напомнив, что ПДД требуют предсказуемости, а не гаданий.

Фото: https://pixabay.com by NoName_13 is licensed under Free
Зимняя дорога

Кольцо как перекресток

Перекресток с круговым движением — это классический узел, где действует общее правило 8.1 ПДД: любой маневр требует сигнала. Большинство российских колец устроены так, что въезд на них — это отклонение транспортного средства вправо. Если вы поворачиваете руль вправо, чтобы влиться в поток, логично включить правый указатель. Это четкий сигнал для тех, кто уже находится на круге или собирается заехать вместе с вами.

"Водители часто путают навигацию с ПДД. Поворотник — это язык общения, а не просто кнопка. Если вы своим маневром меняете траекторию относительно основной дороги, вы обязаны предупредить соседа, иначе любая автоподстава или случайное касание обернется для вас виной в протоколе", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Вердикт Верховного суда

Верховный суд подчеркивает: отсутствие сигнала поворота при въезде — это риск. Судьи исходят из того, что создание помех другим участникам движения при маневрировании без "поворотника" прямо противоречит букве закона. Неважно, считаете ли вы въезд "прямым движением". Если вы пересекаете полосу, по которой едет другой участник, вы обязаны включить световой прибор.

"Интеллектуальные комплексы сегодня фиксируют всё. Не включил прибор — получил штраф. Это не прихоть, а способ алгоритмов ИИ понять ваш маневр. Любое отклонение без индикации трактуется как нарушение, и оспорить штраф с камеры потом крайне сложно", — подчеркнул специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Практика на дороге

Многие водители по привычке "моргают" левым сигналом, находясь внутри кольца. Это ошибка. Левый поворотник при нахождении на круге сбивает с толку: остальные думают, что вы планируете перестроиться к центру для разворота. Съезжая с кольца, вы обязаны включить именно правый сигнал. Это закон, обеспечивающий безопасность ваших китайских кроссоверов, внедорожников и даже старых седанов.

Действие Сигнал поворота
Въезд на кольцо Правый (почти всегда)
Съезд с кольца Обязательно правый

"Не нужно искать скрытые смыслы в ПДД. Поворотник нужен для того, чтобы ваш путь был предсказуемым. Если человек въезжает на кольцо без сигнала, он создает зону неопределенности, провоцируя конфликты, которые потом приходится разбирать при оценке ущерба после ДТП", — объяснил автоэксперт Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о ПДД

Нужно ли включать поворотник, если я еду через кольцо прямо?

Да, так как физически вы совершаете маневр перестроения при входе на кольцо и при выходе с него.

Могут ли оштрафовать за работу поворотником не по той траектории?

Штраф по статье 12.14 КоАП РФ возможен, если отсутствие сигнала привело к аварийной ситуации или созданию реальной помехи другим.

Что делать, если установлены знаки направления движения по полосам?

Знаки отменяют общее правило. Вы обязаны следовать указаниям знака 5.15.1, соблюдая рядность и включая соответствующий сигнал.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности Андрей Киселёв, эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев, автоэксперт Александр Громов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
