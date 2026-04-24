Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле

Российские автомобили Lada в Белоруссии стоят заметно дешевле, чем на внутреннем рынке России. Информация о ценовом дисбалансе неоднократно обсуждалась автовладельцами, однако официальная позиция завода по этому вопросу была озвучена лишь недавно. Руководитель продуктового маркетинга Сергей Корниенко пояснил, что ценовая политика диктуется рыночной конъюнктурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Рыночные реалии: почему цены разнятся

Разница в стоимости популярных моделей достигает 150-250 тысяч рублей. Согласно разъяснениям представителя автопроизводителя, в республике действуют иные условия работы, требующие адаптации прайс-листов. Основным фактором выступает высокая конкуренция. В условиях, когда популярные автомобили в России и за рубежом конкурируют за кошелек покупателя, компания вынуждена маневрировать.

"Экономика логистики и налоговых сборов в Белоруссии кардинально отличается от российской. Любой выход на внешний рынок требует гибкости, иначе продукт просто остается невостребованным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Статистика продаж и конкуренция

Белорусский рынок плотно занят брендом Geely и его дочерней маркой Belgee. Местное производство обеспечивает стабильные объемы продаж, оставляя российскому автогиганту роль догоняющего. Даже при более низких экспортных ценах, модели Lada занимают позиции ниже лидеров сегмента. Эксперты отмечают, что покупка автомобиля - процесс, где покупатель всегда голосует рублем, сравнивая все доступные предложения.

Модель Средняя цена (РФ vs РБ) Lada Vesta 1 525 000 руб. / 1 252 152 руб. Lada Niva Travel 1 314 000 руб. / 1 170 312 руб.

Техническое состояние машин при эксплуатации может зависеть от качества обслуживания.

"Разница в цене не всегда означает разницу в качестве сборки. Это чистая математика доходности и конкурентной борьбы", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о ценообразовании

Почему экспортные машины дешевле?

Основная причина — наличие конкуренции и отсутствие тех сборов, которые заложены в стоимость автомобиля, продаваемого внутри страны.

Может ли цена в РФ стать такой же?

Завод не планирует уравнивать цены, так как это противоречит текущей рыночной стратегии компании внутри страны.

"Юридически и экономически это абсолютно разные рынки. Попытки проводить прямые параллели часто игнорируют таможенную логистику", — подчеркнула брокер Елена Смирнова.

