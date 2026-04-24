Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска
Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату
Машина разоряет на пустяках: гаражные хитрости, которые спасают бюджет без сервиса
Цифровой риелтор: какую пользу приносит ИИ при покупке жилья и где алгоритмы могут обмануть
Сиреневый погром: в знаковом сквере Орла уничтожили живую изгородь
Ключевая ставка пошла вниз: экономист объяснил, что стоит за осторожным решением Банка России
Цена самолечения: когда обычный компресс на ухо превращается в угрозу для мозга
Кредит ЕС запустит новый поток оружия на Украину: главная проблема вскроется по дороге к фронту

Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле

Российские автомобили Lada в Белоруссии стоят заметно дешевле, чем на внутреннем рынке России. Информация о ценовом дисбалансе неоднократно обсуждалась автовладельцами, однако официальная позиция завода по этому вопросу была озвучена лишь недавно. Руководитель продуктового маркетинга Сергей Корниенко пояснил, что ценовая политика диктуется рыночной конъюнктурой.

Lada Vesta SW

Рыночные реалии: почему цены разнятся

Разница в стоимости популярных моделей достигает 150-250 тысяч рублей. Согласно разъяснениям представителя автопроизводителя, в республике действуют иные условия работы, требующие адаптации прайс-листов. Основным фактором выступает высокая конкуренция. В условиях, когда популярные автомобили в России и за рубежом конкурируют за кошелек покупателя, компания вынуждена маневрировать.

"Экономика логистики и налоговых сборов в Белоруссии кардинально отличается от российской. Любой выход на внешний рынок требует гибкости, иначе продукт просто остается невостребованным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Статистика продаж и конкуренция

Белорусский рынок плотно занят брендом Geely и его дочерней маркой Belgee. Местное производство обеспечивает стабильные объемы продаж, оставляя российскому автогиганту роль догоняющего. Даже при более низких экспортных ценах, модели Lada занимают позиции ниже лидеров сегмента. Эксперты отмечают, что покупка автомобиля - процесс, где покупатель всегда голосует рублем, сравнивая все доступные предложения.

Модель Средняя цена (РФ vs РБ)
Lada Vesta 1 525 000 руб. / 1 252 152 руб.
Lada Niva Travel 1 314 000 руб. / 1 170 312 руб.

Техническое состояние машин при эксплуатации может зависеть от качества обслуживания. Как отмечают специалисты по стоимости обслуживания автомобиля, пренебрежение регламентными работами ведет к поломкам, которых можно было избежать. Особо чувствительны двигатели, для которых низкий уровень масла становится фатальным фактором.

"Разница в цене не всегда означает разницу в качестве сборки. Это чистая математика доходности и конкурентной борьбы", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о ценообразовании

Почему экспортные машины дешевле?

Основная причина — наличие конкуренции и отсутствие тех сборов, которые заложены в стоимость автомобиля, продаваемого внутри страны.

Может ли цена в РФ стать такой же?

Завод не планирует уравнивать цены, так как это противоречит текущей рыночной стратегии компании внутри страны.

"Юридически и экономически это абсолютно разные рынки. Попытки проводить прямые параллели часто игнорируют таможенную логистику", — подчеркнула брокер Елена Смирнова.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Садоводство, цветоводство
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Последние материалы
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
Зеркало или полотно улик: как поддерживать идеальную чистоту глянцевых фасадов
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Ночная перезагрузка организма: как правильный режим сна помогает избежать переедания
От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска
Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату
Хватит портить самую главную вещь на кухне: как не превратить дорогой нож в кусок металла
Машина разоряет на пустяках: гаражные хитрости, которые спасают бюджет без сервиса
