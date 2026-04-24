Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте

Передача ключей без риска: это решение суда сохранит деньги автовладельцев

Авто

Передача ключей от автомобиля знакомому или родственнику долгое время считалась "серой зоной". Автовладельцы сталкивались с отказами страховых компаний в выплатах по ОСАГО исключительно на том основании, что водитель не был вписан в полис. Верховный суд РФ поставил точку в этих спорах, разъяснив правила ответственности собственника и страховщиков.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Ключевой конфликт развивался вокруг простой ситуации: собственник доверил управление человеку с правами, но без упоминания в страховом полисе. В случае ДТП страховщики отказывали в выплате, аргументируя это нарушением условий договора. Суды часто вставали на сторону коммерческих структур, перекладывая финансовое бремя на плечи владельца машины.

"Верховный суд подтвердил: страхование гражданской ответственности следует за транспортным средством. Если допуск к управлению был законным, то отсутствие записи в полисе не является основанием для отказа в выплате", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Кто платит за ущерб при ДТП

Согласно позиции суда, если у водителя есть действующее удостоверение и он управляет машиной с согласия владельца, он считается законным пользователем. Страховая обязанность не аннулируется из-за бюрократических нюансов. Однако ответственность собственника сохраняется при передаче руля лицам, не имеющим права управления — подобно тому, как опасно игнорировать отметки в водительском удостоверении.

Ситуация Последствие для страховки
Водитель вписан в ОСАГО Стандартная выплата
Водитель не вписан (разовая передача) Страховая обязана платить

Важно помнить, что даже при расширении прав на передачу руля, управление источником повышенной опасности требует трезвости и адекватности водителя. Попытки сэкономить на правилах часто приводят к проблемам, сравнимым с превышением норм шума или пренебрежением техническим состоянием авто.

"Судебная практика долгое время была разной, но теперь ориентиры ясны. Если собственник проявил осмотрительность, он защищен от внезапных долгов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о передаче руля

Означает ли это, что вписывать водителей в ОСАГО больше не нужно?

Нет, при постоянном допуске к управлению (например, внутри семьи) вписание водителя остается правилом. Верховный суд защитил именно разовые случаи управления.

Что будет, если я передам машину лицу, лишенному прав?

В этом случае страховая компания вправе отказать в выплате, а владелец понесет личную ответственность за ущерб, так как передал управление лицу, не имеющему на это законного права.

"Техническое состояние автомобиля при переходе управления также имеет значение. Если владелец передает машину с дефектами, это усложнит разбирательство после аварии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП Олег Зорин, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Последние материалы
Ловушка ледяного двигателя: главные ошибки новичков в начале тренировки
Зарплатная гонка в разгаре: почему компаниям придется увеличивать бюджеты на персонал совсем скоро
Передача ключей без риска: это решение суда сохранит деньги автовладельцев
Двигатель на грани: почему привычный интервал замены масла ведет к капремонту
Зарубежный зритель выбирает российское кино — Голливуду такое не понравится
Не повторяйте ошибок новичков: как грамотно высадить гладиолусы в весенний грунт
Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
Иммунитет заставили убивать рак: технология уже работает — но подходит не каждому
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.