Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ

Авто

Японский автомобилист привык к стерильности. Его город — это бесконечные развязки, антенны-плавники и идеальный асфальт. Но среди этого хай-тек рая вдруг появляется "Буханка". Угловатая, шумная, с запахом бензина и полным отсутствием современной оптики. Для них это не средство доехать до супермаркета, а стихийное бедствие на колесах.

УАЗ-452
Фото: Wikipedia by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
УАЗ-452

Автомобильный фетишизм по-японски

В Японии автомобиль давно перестал быть просто железкой. Когда все вокруг ездят на бесшумных гибридах, обладание советским внедорожником сродни ношению винтажного скафандра. Это вызов, это протест против стерильности. Владельцы подержанных автомобилей в Токио ищут не расход топлива, а эмоцию. "Буханка" здесь — это "хиппи-бас", который почему-то решили собрать в Ульяновске, а не в Вольфсбурге.

"Японские коллекционеры ценят радикальную простоту. В мире, где даже электрокары пытаются казаться космическими кораблями, УАЗ — это возвращение к корням. Это честное железо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Михаил Лазарев.

Цена харизмы: как везут УАЗ

Официально эти машины в Японию не попадали. Каждый экземпляр — это результат сложной международной перевозки и бюрократического ада. Левый руль? Придется переоформлять страховку. Реформа страхования в Японии делает содержание таких машин занятием для фанатиков с толстыми кошельками. Цена "Буханки" на японских островах взлетает втрое по сравнению с российскими ценниками.

Характеристика Реальность в РФ Ситуация в Японии
Доступность Высокая Эксклюзив
Отношение Рабочая лошадка Культовый объект

"С точки зрения логистики это безумие. Тянуть машину через границу, чтобы потом переделывать фары под местные ПДД — это путь исключительных эстетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru Денис Крылов.

Для тех, кому не хватает денег на оригинал, японские мастерские создают "реплики". Берут обычный кей-кар, обвешивают его панелями в стиле УАЗа — и вуаля. Дух советского автопрома живет в японских дворах, даже если под жестяным капотом скрывается малолитражный моторчик для экономии бензина.

"Это не про надежность. Это про дизайн-код. Японцы влюбились в форму, которая не подчиняется законам аэродинамики, в отличие от скучных коробок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о японском "УАЗофилстве"

Почему японцы выбирают "Буханку", а не "Хантер"?

Геометрия "Буханки" ближе к ностальгическому образу микроавтобусов 60-х годов. Это готовый арт-объект, в то время как "Хантер" воспринимается как обычный утилитарный внедорожник, которых в Японии предостаточно.

Может ли ульяновский завод официально выйти на рынок Японии?

Технически — трудно. Требования по безопасности, экологии и сертификация леворульных машин делают прямые поставки экономически нецелесообразными для массового производителя.

Экспертная проверка: Михаил Лазарев, инженер-автомеханик; Денис Крылов, логист по грузоперевозкам; Максим Терехов, специалист по детейлингу.
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
