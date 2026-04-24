Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена невнимательности: автоэксперт Киселёв рассказал, почему водители копят штрафы по ошибке

Авто

Штрафы за превышение скорости остаются главными "поставщиками" проблем для российских водителей. Даже опытные автомобилисты часто попадают в ловушки из-за непонимания границ действия запрещающих знаков. В условиях, когда камеры на платных трассах фиксируют малейшие отступления от правил, знание "точки сброса" ограничений — вопрос не только кошелька, но и безопасности.

перекресток
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Когда заканчивается действие знака

Знак ограничения скорости не всегда отменяется другим знаком. Основная ошибка — ждать дублирующего обозначения цифр, которые выше предыдущих. Правила дорожного движения строго определяют границы зон контроля.

"Водители часто путают окончание зоны действия знака с географической привязкой. Если знак установлен, он работает до ближайшего перекрестка, конца населенного пункта или до знака отмены. Не знание этого ведет к накоплению неоплаченных штрафов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Важно помнить, что даже если комфорт за рулем стал опаснее из-за хорошего покрытия, скоростные лимиты остаются обязательными. Табличка 8.2.1 "Зона действия" — ваш главный ориентир. В таких случаях километраж на одометре становится единственным доказательством вашей правоты при разборе инцидента.

Мифы о перекрестках и прилегающих территориях

Перекресток — это законная точка отмены лимита. Однако важно не спутать его с выездом со двора или прилегающей территории. Выезд из двора не отменяет скоростной режим, установленный ранее. Ошибка в такой идентификации часто приводит к тому, что водитель разгоняется раньше времени, попадая под прицел автоматизированных комплексов.

"Технически многие водители не отличают прилегающую территорию от перекрестка. Это классика ошибок при оценке дорожной обстановки. Игнорирование знаков приоритета на таких участках — прямой путь к потере средств на штрафах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ситуация Отмена ограничения
Проезд перекрестка Да
Выезд со двора Нет

Также помните, что даже если автомобиль выглядит надежно, некоторые ликвидные кроссоверы на вторичном рынке могут страдать износом тормозной системы, что делает резкое замедление после превышения потенциально опасным занятием.

"Многие пренебрегают обслуживанием, а потом удивляются, что машина не тормозит как надо. Если у вас технические неисправности, лучше вообще не превышать даже формально разрешенные показатели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о скоростных режимах

Означает ли окончание населенного пункта отмену всех запретов?

Да, знак с перечеркнутым названием города автоматически снимает ограничения внутригородских зон, возвращая вас к лимитам для загородных трасс, если нет иных запрещающих знаков.

Всегда ли знаки снимаются перекрестком?

Нет, знак может дублироваться за перекрестком, если того требует интенсивность движения или кривизна дороги. Внимательность к дорожным знакам — единственный способ избежать спорных ситуаций.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик Александр Громов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.