Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех

Авто

Российский рынок подержанных транспортных средств демонстрирует существенную коррекцию стоимости популярных моделей из Поднебесной. В начале текущего года покупатели получили возможность приобрести востребованные иномарки на более выгодных условиях.

JAC J7
JAC J7

Динамика цен на вторичном рынке

Лидером по снижению цен стал лифтбек JAC J7, стоимость которого сократилась почти на пятую часть, вместе с тем коррекция затронула седаны Omoda S5 и Chery Arrizo 8. Стоит отметить, что средний чек на продукцию китайского автопрома в дилерских центрах зафиксировался на отметке в 2,2 миллиона рублей, сообщает "За рулем".

"Наиболее существенную динамику продемонстрировал JAC J7, который подешевел на 19%, до 1,1 млн рублей. Также в число моделей с заметным снижением цены вошли Omoda S5 и Chery Arrizo 8. В десятку лидеров также попали Exeed LX и Chery Tiggo 7 Pro", — говорит эксперт рынка авто с пробегом Артем Иванов.

Региональные особенности автомобильного рынка

В свою очередь, наиболее активное падение цен наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где средние прайсы в автосалонах опустились до двух миллионов рублей. В Приморском и Хабаровском краях зафиксированы самые низкие показатели стоимости, что делает эти регионы привлекательными для подбора подержанного автомобиля.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
