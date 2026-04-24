Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех

Российский рынок подержанных транспортных средств демонстрирует существенную коррекцию стоимости популярных моделей из Поднебесной. В начале текущего года покупатели получили возможность приобрести востребованные иномарки на более выгодных условиях.

Динамика цен на вторичном рынке

Лидером по снижению цен стал лифтбек JAC J7, стоимость которого сократилась почти на пятую часть, вместе с тем коррекция затронула седаны Omoda S5 и Chery Arrizo 8. Стоит отметить, что средний чек на продукцию китайского автопрома в дилерских центрах зафиксировался на отметке в 2,2 миллиона рублей, сообщает "За рулем".

"Наиболее существенную динамику продемонстрировал JAC J7, который подешевел на 19%, до 1,1 млн рублей. Также в число моделей с заметным снижением цены вошли Omoda S5 и Chery Arrizo 8. В десятку лидеров также попали Exeed LX и Chery Tiggo 7 Pro", — говорит эксперт рынка авто с пробегом Артем Иванов.

Региональные особенности автомобильного рынка

В свою очередь, наиболее активное падение цен наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, где средние прайсы в автосалонах опустились до двух миллионов рублей. В Приморском и Хабаровском краях зафиксированы самые низкие показатели стоимости, что делает эти регионы привлекательными для подбора подержанного автомобиля.