Самый коварный просчет при покупке автомобиля скрыт не под капотом: водители зря считают это мелочью

Даже при ограниченном бюджете экономить при покупке автомобиля не стоит на вещах, которые напрямую влияют на безопасность, обзор и комфорт водителя, поскольку именно они во многом определяют поведение машины на дороге и реакцию человека за рулем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Эксперт объяснил, что даже при жестко ограниченном бюджете приоритетом должны оставаться элементы, от которых зависят предсказуемость машины на дороге и уверенность водителя за рулем. Он подчеркнул, что в этот список входят не только базовые системы безопасности, но и оборудование, улучшающее обзор в сложных условиях.

"Экономить нельзя прежде всего на безопасности. В первую очередь это шины: они должны быть качественными, а их размерность — соответствовать установленной заводом. Также важны системы безопасности, часть из них сейчас уже регламентирована производителями, например ABS и системы динамической стабилизации. Но и дополнительные вещи тоже помогают — тот же обогрев зеркал, который напрямую влияет на обзор", — отметил Петров.

Он также указал, что важным фактором остается и общий комфорт водителя, поскольку от него зависят концентрация и скорость реакции. По его словам, летом в машине не должно быть слишком жарко, а зимой — слишком холодно, поэтому кондиционирование нельзя считать лишней опцией. Отдельное значение имеет и электрообогрев ветрового стекла, который помогает быстрее восстановить обзор в плохую погоду.

"Электрообогрев ветрового стекла очень сильно помогает, и система кондиционирования тоже важна. Ее не всегда считают элементом безопасности, хотя если человеку некомфортно за рулем, у него притупляются реакции. Поэтому летом в машине не должно быть жарко, а зимой не должно быть холодно. Кроме того, кресла должны быть удобными, потому что у всех индивидуальные особенности, и то, что подходит одному водителю, другому может быть неудобно", — подчеркнул автоэксперт.

Специалист добавил, что при выборе подержанного автомобиля допустимый возраст машины зависит не только от года выпуска, но и от обслуживания, условий хранения и того, как ее эксплуатировали прежние владельцы. Он пояснил, что в нынешних условиях хорошим вариантом может быть автомобиль возрастом до десяти лет, если он надежен, ухожен и имеет понятную историю.