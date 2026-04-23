Цена покоя: житель Пензы пытался взыскать 3 млн рублей с соседки за лай собак в квартире
Врачи раскрыли правду об АКДС: 10 мифов, которые могут стоить ребенку здоровья
Смертельный асфальт: почему статистика ДТП в Удмуртии достигла критических значений за год
Пока цены замерли, покупатели не зевают: эти машины с пробегом исчезают с рынка первыми
Цена безразличия: почему Россельхознадзор начал проверку зоовыставки Супер кошки в Йошкар-Оле
Город равных возможностей: как Казань становится главным хабом инклюзии в России
Жилье на Невском становится роскошью: минимум 9,5 млн и выбор тает на глазах
Не все витамины для питомца одинаково безобидны: одна ошибка приводит к передозировке
Путь одомашнивания: эксперты объяснили феномен снижения летальности оспы обезьян

Миллионы юаней на ветер ради безопасности: жестокая судьба Deepal S07 перед выходом на наш рынок

Авто

Новый гибридный кроссовер Deepal S07 готовится к дебюту на российском рынке после прохождения серии жестких испытаний в специализированной лаборатории Changan. Инженеры проверили готовность систем пассивной безопасности автомобиля к реальным дорожным инцидентам, используя высокотехнологичные манекены и систему скоростных камер. Особое внимание в ходе тестов уделили поведению кузова при столкновении с массивным стотонным заграждением, что позволило детально изучить алгоритмы защиты водителя и пассажиров.

Фото: commons.wikimedia by Calspan Corporation, National Highway Traffic Safety Administration, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Исследовательский комплекс Changan Automobile, функционирующий с 2011 года, представляет собой полигон с рельсовыми путями длиной 168 метров, где проверяется надежность каждой новинки перед запуском в серию. Для полной сертификации безопасности модели требуется уничтожить до 60 тестовых экземпляров, а инвестиции в разработку одного автомобиля могут достигать миллиона юаней. В этот раз Deepal S07 испытали на скорости 23 км/ч — это критический порог, при котором электроника обязана активировать подушки безопасности. Испытание подтвердило: штатные системы защиты срабатывают мгновенно, а геометрия дверных проемов сохраняется, позволяя беспрепятственно покинуть салон, сообщает 110km.ru.

Несмотря на то что двухтонный кроссовер получил видимые внешние повреждения, его силовая структура осталась невредимой благодаря зонам запрограммированной деформации. Эти элементы эффективно поглотили кинетическую энергию, защитив внутреннее пространство, что крайне важно для предотвращения травм. Сегодня китайские автомобили в РФ активно соревнуются по качеству исполнения с европейскими брендами, и такие тесты подтверждают их технологическую зрелость. Специалисты продолжают анализировать данные с датчиков, чтобы финализировать настройки безопасности перед началом официальных продаж.

"Разрушение передней части автомобиля при ударе — это не признак слабости, а результат работы зон поглощения энергии, которые спасают жизни, переводя удар в деформацию металла, а не в тело человека", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о краш-тестах Deepal S07

Почему автомобиль тестировали на скорости всего 23 км/ч?

Это минимальный порог скорости, установленный на основе анализа реальных аварий, при котором обязаны сработать подушки безопасности для защиты пассажиров.

Сколько машин разбивают ради безопасности одной модели?

В процессе разработки и доводки систем безопасности инженеры уничтожают от 50 до 60 автомобилей каждой новой модели.

Что случилось с дверями Deepal S07 после столкновения?

Силовая структура кузова выдержала удар, поэтому двери остались функциональными и открылись без применения специальных инструментов.

Как оценивается безопасность внутри салона?

Для этого используются манекены с десятками встроенных датчиков, которые фиксируют нагрузки на голову, грудную клетку и конечности "пассажиров".

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев ФИФА на грани позора: США замахнулись на замену сборной Ирана на ЧМ-2026 Любовь Степушова Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Прощай, прифронтовая романтика: Эстония угрожает Украине, пытаясь спасти экономику от краха
Жилье на Невском становится роскошью: минимум 9,5 млн и выбор тает на глазах
Дмитрий Песков назвал условие встречи Владимира Путина и Зеленского
Не все витамины для питомца одинаково безобидны: одна ошибка приводит к передозировке
Сделка в стиле восточного базара: Мадьяр сменил вето на российское сырье
Путь одомашнивания: эксперты объяснили феномен снижения летальности оспы обезьян
Цена квадратного комфорта: почему покупатели жилья в Подмосковье массово уезжают подальше от столицы
Удар по мозгу и сердцу: почему после легкой нагрузки становится тяжело дышать
Самый коварный просчет при покупке автомобиля скрыт не под капотом: водители зря считают это мелочью
Гидропонный щит в вечной мерзлоте: зачем ядерщики и аграрии объединяют усилия в Якутии
Мини, халтер или бохо: выбираем идеальное платье для самого жаркого лета 2026
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.