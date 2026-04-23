Миллионы юаней на ветер ради безопасности: жестокая судьба Deepal S07 перед выходом на наш рынок

Новый гибридный кроссовер Deepal S07 готовится к дебюту на российском рынке после прохождения серии жестких испытаний в специализированной лаборатории Changan. Инженеры проверили готовность систем пассивной безопасности автомобиля к реальным дорожным инцидентам, используя высокотехнологичные манекены и систему скоростных камер. Особое внимание в ходе тестов уделили поведению кузова при столкновении с массивным стотонным заграждением, что позволило детально изучить алгоритмы защиты водителя и пассажиров.

краш-тест

Исследовательский комплекс Changan Automobile, функционирующий с 2011 года, представляет собой полигон с рельсовыми путями длиной 168 метров, где проверяется надежность каждой новинки перед запуском в серию. Для полной сертификации безопасности модели требуется уничтожить до 60 тестовых экземпляров, а инвестиции в разработку одного автомобиля могут достигать миллиона юаней. В этот раз Deepal S07 испытали на скорости 23 км/ч — это критический порог, при котором электроника обязана активировать подушки безопасности. Испытание подтвердило: штатные системы защиты срабатывают мгновенно, а геометрия дверных проемов сохраняется, позволяя беспрепятственно покинуть салон, сообщает 110km.ru.

Несмотря на то что двухтонный кроссовер получил видимые внешние повреждения, его силовая структура осталась невредимой благодаря зонам запрограммированной деформации. Эти элементы эффективно поглотили кинетическую энергию, защитив внутреннее пространство, что крайне важно для предотвращения травм. Сегодня китайские автомобили в РФ активно соревнуются по качеству исполнения с европейскими брендами, и такие тесты подтверждают их технологическую зрелость. Специалисты продолжают анализировать данные с датчиков, чтобы финализировать настройки безопасности перед началом официальных продаж.

"Разрушение передней части автомобиля при ударе — это не признак слабости, а результат работы зон поглощения энергии, которые спасают жизни, переводя удар в деформацию металла, а не в тело человека", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о краш-тестах Deepal S07

Почему автомобиль тестировали на скорости всего 23 км/ч?

Это минимальный порог скорости, установленный на основе анализа реальных аварий, при котором обязаны сработать подушки безопасности для защиты пассажиров.

Сколько машин разбивают ради безопасности одной модели?

В процессе разработки и доводки систем безопасности инженеры уничтожают от 50 до 60 автомобилей каждой новой модели.

Что случилось с дверями Deepal S07 после столкновения?

Силовая структура кузова выдержала удар, поэтому двери остались функциональными и открылись без применения специальных инструментов.

Как оценивается безопасность внутри салона?

Для этого используются манекены с десятками встроенных датчиков, которые фиксируют нагрузки на голову, грудную клетку и конечности "пассажиров".

