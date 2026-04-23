Пока цены замерли, покупатели не зевают: эти машины с пробегом исчезают с рынка первыми

Рынок подержанных автомобилей в России начал стабилизироваться: цены почти не растут, а спрос остаётся высоким. Покупатели по-прежнему активно выбирают машины в массовом сегменте — особенно кроссоверы и седаны с пробегом.

Лидеры вторичного рынка

В ценовом диапазоне до 2 миллионов рублей наиболее востребованными остаются кроссоверы и седаны возрастом около восьми лет, среди которых выделяется Kia Sportage. Вместе с тем покупатели часто рассматривают альтернативные варианты в лице Nissan X-Trail, Toyota C-HR, а также Mazda6 и Volkswagen Passat, которые сохраняют высокую ликвидность на рынке автомобилей, сообщает За рулём.

За ту же сумму можно подобрать более свежие экземпляры, например, шестилетний Nissan Qashqai или пятилетний Kia Cerato. В сегменте до 1,5 миллиона рублей чаще всего встречаются иномарки возрастом от четырех до восьми лет.

Динамика цен и стабилизация

Стоит отметить, что средняя стоимость подержанной легковой машины в России за последний месяц составила порядка 1,4 миллиона рублей. В свою очередь, прирост цены оказался минимальным и составил всего 0,1%, что свидетельствует о достижении временного равновесия между ожиданиями продавцов и возможностями покупателей.