Вторичный рынок перевернулся: японские машины снова захватывают Дальний Восток

Весенний сезон спровоцировал тектонические сдвиги на вторичном автомобильном рынке Дальнего Востока, ознаменовав возвращение интереса к классике японского машиностроения.

Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla

В Приморском крае зафиксировано аномальное сочетание растущего потребительского спроса и нисходящего ценового тренда на популярные модели. Согласно данным аналитиков, в марте 2026 года интерес к машинам с пробегом в ДФО увеличился почти на 9% по сравнению с февралем, при этом в лидеры симпатий вновь вырвались легендарные представители JDM-культуры: Toyota Corolla, Mark II и Land Cruiser.

Наиболее впечатляющую динамику демонстрируют бренды Mitsubishi, Nissan и Toyota, чьи показатели популярности прибавили от 12% до 18%. В модельном ряду настоящий фурор произвел седан Toyota Crown, количество поисковых запросов по которому взлетело на 67%. Повышенное внимание покупателей также приковано к кроссоверам RAV4 и универсалам Probox, в то время как общая статистика продаж подержанных авто в России продолжает удивлять экспертов устойчивым ростом.

Финансовая сторона вопроса преподнесла сюрпризы: при среднем чеке в 1,4 миллиона рублей многие востребованные позиции стали доступнее. Как сообщает vostokmedia.com, стоимость Honda CR-V снизилась на рекордные 7,8%, а внедорожники Land Cruiser и Harrier подешевели на доли процента вопреки ажиотажу. Однако покупателям стоит сохранять бдительность, так как юридическая регистрация пригнанных из-за границы машин сегодня нередко превращается в сложный правовой квест из-за таможенных и залоговых нюансов.

"Активность покупателей в Приморье этой весной — прямое следствие отложенного спроса. Японский автопром остается базовым активом для региона, и небольшое снижение цен на фоне роста предложений лишь подстегивает рынок к восстановлению", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Воробьев Антон .

"Мы фиксируем, что активность пользователей на платформе заметно выросла. Вместе с общим ростом рынка, в целом по России мы наблюдаем повышенное внимание к сегменту SUV, который прибавил 8%. Также вырос спрос на автомобили до 10 лет (+10,5%), включая премиальные модели этого возраста (+11,3%)", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто в Приморье

Почему цены на японские авто начали падать при высоком спросе?

Это связано с сезонным обновлением стоков у дилеров и частных продавцов, а также увеличением объема предложений, что заставляет продавцов более гибко подходить к ценообразованию для ускорения сделок.

Какие модели стали лидерами по росту интереса весной 2026 года?

Абсолютным лидером стала Toyota Crown (+67%), за ней следуют Toyota RAV4, Vista и Probox, показавшие рост интереса со стороны покупателей в пределах 40-50%.

Какова средняя стоимость подержанного автомобиля на Дальнем Востоке?

В марте 2026 года средний ценовой показатель на вторичном рынке округа зафиксировался на отметке 1,4 миллиона рублей.

Безопасно ли сейчас покупать авто с пробегом?

Рынок активен, однако эксперты рекомендуют тщательно проверять историю обслуживания и юридическую чистоту, чтобы избежать проблем с постановкой на учет в ГИБДД.

