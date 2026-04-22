Комфорт за рулем стал опаснее: хорошие дороги приводят к ДТП в Свердловской области

Парадоксальный фактор роста аварийности выявлен в Свердловской области: масштабное обновление дорожного полотна спровоцировало водителей на опасное вождение.

Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ремонт дороги

Улучшение эксплуатационных характеристик трасс создало у автомобилистов ложное чувство безопасности, побуждающее к игнорированию скоростных ограничений. Масштабная программа, в рамках которой дороги Екатеринбурга ремонтируются в ускоренном режиме, косвенно повлияла на статистику дорожных инцидентов.

Глава регионального министерства транспорта Денис Чегаев подтвердил, что систематическая работа по приведению магистралей в нормативное состояние дала ощутимый результат. Однако, по информации издания tagilcity.ru, именно комфортное покрытие стало катализатором увеличения средней скорости транспортных потоков.

Данная тенденция в сочетании с нарушениями правил дорожного движения и спецификой зимнего содержания трасс приводит к серьезному утяжелению последствий столкновений.

Модернизация транспортной сети, включая стратегически важные объекты, такие как дорога Ивдель — Ханты-Мансийск, требует от водителей повышенной дисциплины. Специалисты отмечают, что качественный асфальт нивелирует ощущение скорости, из-за чего риск летальных исходов в ДТП возрастает пропорционально ускорению трафика.

Даже современные инженерные решения, направленные на ремонт мостов в Свердловской области, не способны полностью исключить человеческий фактор при превышении лимитов.

"Приведение дорог в порядок — это лишь половина дела, так как без жесткого контроля скоростного режима качественное покрытие превращается в гоночный трек", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на обновленных дорогах

Почему на хороших дорогах происходит больше аварий?

Качественное покрытие стимулирует водителей инстинктивно увеличивать скорость, что сокращает время на реакцию в экстренной ситуации и делает последствия столкновений более тяжелыми.

Как зимний период влияет на статистику ДТП на новых трассах?

На ровном асфальте наледь может быть менее заметна, чем на деформированном, что при высокой скорости приводит к внезапной потере управляемости автомобилем.

Влияет ли качество дорог на смертность в авариях?

Да, существует прямая зависимость: чем выше качество полотна, тем выше средняя скорость движения, а при росте скорости кинетическая энергия удара увеличивается в квадрате.

Какие меры могут снизить аварийность на отремонтированных участках?

Снижению показателей способствует установка камер автоматической фиксации нарушений, обустройство разделительных барьеров и усиление контроля со стороны ГИБДД.

