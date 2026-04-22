Комфорт за рулем стал опаснее: хорошие дороги приводят к ДТП в Свердловской области

Парадоксальный фактор роста аварийности выявлен в Свердловской области: масштабное обновление дорожного полотна спровоцировало водителей на опасное вождение.
Улучшение эксплуатационных характеристик трасс создало у автомобилистов ложное чувство безопасности, побуждающее к игнорированию скоростных ограничений. Масштабная программа, в рамках которой дороги Екатеринбурга ремонтируются в ускоренном режиме, косвенно повлияла на статистику дорожных инцидентов.
Глава регионального министерства транспорта Денис Чегаев подтвердил, что систематическая работа по приведению магистралей в нормативное состояние дала ощутимый результат. Однако, по информации издания tagilcity.ru, именно комфортное покрытие стало катализатором увеличения средней скорости транспортных потоков.
Данная тенденция в сочетании с нарушениями правил дорожного движения и спецификой зимнего содержания трасс приводит к серьезному утяжелению последствий столкновений.
Модернизация транспортной сети, включая стратегически важные объекты, такие как дорога Ивдель — Ханты-Мансийск, требует от водителей повышенной дисциплины. Специалисты отмечают, что качественный асфальт нивелирует ощущение скорости, из-за чего риск летальных исходов в ДТП возрастает пропорционально ускорению трафика.
Даже современные инженерные решения, направленные на ремонт мостов в Свердловской области, не способны полностью исключить человеческий фактор при превышении лимитов.
"Приведение дорог в порядок — это лишь половина дела, так как без жесткого контроля скоростного режима качественное покрытие превращается в гоночный трек", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Качественное покрытие стимулирует водителей инстинктивно увеличивать скорость, что сокращает время на реакцию в экстренной ситуации и делает последствия столкновений более тяжелыми.
На ровном асфальте наледь может быть менее заметна, чем на деформированном, что при высокой скорости приводит к внезапной потере управляемости автомобилем.
Да, существует прямая зависимость: чем выше качество полотна, тем выше средняя скорость движения, а при росте скорости кинетическая энергия удара увеличивается в квадрате.
Снижению показателей способствует установка камер автоматической фиксации нарушений, обустройство разделительных барьеров и усиление контроля со стороны ГИБДД.
