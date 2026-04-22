Заложники чужих долгов: почему регистрация пригнанных из-за границы машин стала лотереей

Российские автовладельцы начали массово сталкиваться с блокировкой регистрации транспортных средств, ввезенных по каналам параллельного импорта. Проблема затрагивает тысячи машин, которые спустя месяцы после покупки оказываются в международном розыске по линии Интерпола.

Фото: Pravda.ru by Елена Смирнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автовоз с легковыми автомобилями

Правовые коллизии импортного транспорта

Вместе с тем судебная практика по подобным делам демонстрирует отсутствие единообразия в регионах, что создает дополнительные сложности для добросовестных приобретателей. В частности, суды в Москве зачастую отказываются рассматривать иски в упрощенном порядке, усматривая в делах скрытый спор о праве собственности. Стоит отметить, что в других субъектах федерации уже существуют прецеденты, когда владельцам удавалось признать сведения о розыске недостоверными и восстановить регистрацию. Ситуация осложняется тем, что многие иномарки попадают в базу из-за финансовых махинаций прежних владельцев за рубежом, сообщает "За рулём".

По словам правозащитника Дмитрия Дугина, суды в принципе могут признавать сведения о розыске недостоверными, создавая основания для восстановления регистрации. Однако напрямую обязать ГИБДД поставить машину на учет они не всегда в силах.

Перспективы легализации автомобилей

В свою очередь МВД подготовило проект поправок, нацеленных на упрощение порядка регистрации таких транспортных средств для защиты прав россиян. Ведомство предлагает наделить органы правом применять особый регламент для машин, объявленных в розыск недружественными странами при отсутствии подтверждающих данных. На текущий момент отсутствие обратной связи от иностранных правоохранителей парализует работу системы, из-за чего тысячи иномарок фактически числятся в международном розыске.

Проблема требует системного законодательного решения, так как текущие нормы запрещают любые регистрационные действия с разыскиваемыми объектами. Эксперты предупреждают, что даже после успешной легализации внутри страны выезд на таком автомобиле за границу останется крайне рискованным из-за угрозы задержания.