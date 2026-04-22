Штрафы теперь оспорить проще: водителям официально разрешили то, за что раньше приходилось биться в судах

Российские законодатели утвердили новые правила работы с материалами административных дел, значительно упрощающие жизнь автомобилистам. Теперь процесс оспаривания дорожных штрафов и иных правонарушений станет более прозрачным благодаря устранению бюрократических барьеров.
Государственная Дума в ходе одного заседания одобрила поправки, которые официально закрепляют за участниками процесса право самостоятельно копировать любые видеозаписи и документы без специального судебного разрешения. Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях позволяли лишь знакомиться с делом, что зачастую исключало возможность получения файлов на руки. Вместе с тем, новая инициатива группы депутатов призвана уравнять возможности граждан в спорах с государственными структурами, обеспечивая прямой доступ к доказательной базе. Важно учитывать, что теперь право на копирование видео с камер фиксации нарушений официально подтверждено, сообщает "За рулём".
По словам председателя комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, теперь участники процесса смогут самостоятельно копировать материалы дела, включая записи с дорожных камер, без необходимости получать на это отдельное судебное разрешение. Эти изменения должны кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций на дорогах. Потерпевшие и защитники получат возможность готовиться к разбирательству без лишней бюрократии.
В свою очередь, эксперты подчеркивают, что наличие собственной копии видеофиксации позволит водителям более эффективно взаимодействовать с независимыми экспертами и адвокатами. Стоит отметить, что нововведение исключает необходимость подачи дополнительных ходатайств для получения дубликатов материалов. Ожидается, что такая мера снизит нагрузку на судебную систему и обеспечит более объективное рассмотрение инцидентов на дорогах страны в кратчайшие сроки.
С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.