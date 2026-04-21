Китайские автомобили сдают позиции, но остаются на вершине продаж в России

Российский авторынок в начале 2026 года демонстрирует тектонические сдвиги: доминирование восточных брендов сталкивается с новыми потребительскими вызовами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval H9

Согласно свежим данным аналитиков, в первом квартале объем реализации внедорожников и кроссоверов достиг 198 259 единиц, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Эксперты фиксируют аномальный тренд, при котором сектор SUV расширяется втрое быстрее остального рынка, а доля таких машин в структуре общих продаж вплотную приблизилась к 75%.

Лидерство в марочном зачете удерживает Haval с результатом свыше 35,6 тысячи проданных авто, однако в модельном рейтинге произошла сенсация: первое место занял Tenet T7, минимально опередив популярный Haval Jolion. На фоне этих цифр статистика середины апреля выглядит тревожно — за 16-ю неделю рынок легкового транспорта просел на 7,3%.

Как отмечает издание vostokmedia.com со ссылкой на главу аналитического агентства Сергея Целикова, текущая динамика перестает внушать оптимизм, несмотря на формальное сохранение годового плюса.

"Наблюдаемое снижение доли китайского импорта с 78% до 60% в первом квартале может указывать на постепенное насыщение склада и коррекцию спроса после ажиотажного периода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Интересно, что на фоне стагнации новых продаж рынок подержанных автомобилей в марте показал рост, подтверждая интерес россиян к проверенным решениям. Несмотря на то что Россия остается крупнейшим импортером техники из КНР, потратив в марте 1,1 млрд долларов, структура ввоза меняется.

Пока одни покупатели выбирают люксовые новинки, другие изучают характеристики бюджетных кроссоверов, пытаясь найти баланс между ценой и качеством в условиях нестабильного предложения.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на авторынке

Почему кроссоверы стали занимать 75% рынка?

Потребительский спрос смещается в сторону универсальности и проходимости, что делает SUV наиболее востребованным типом кузова для российских дорожных условий и климата.

С чем связано падение продаж легковых авто в апреле?

Эксперты связывают недельную просадку на 7,3% с высокой базой прошлых периодов, изменением условий автокредитования и ожиданием стабилизации цен на новинки.

Действительно ли Китай уходит с российского рынка?

Нет, КНР остается лидером поставок, однако снижение доли в импорте с 78% до 60% говорит о диверсификации логистики и возможном росте поставок из других регионов или через параллельный импорт.

Какой сегмент транспорта показал рост вопреки кризису?

Наилучшую динамику продемонстрировали автобусы: за отчетную неделю их продажи подскочили на 47%, что связано с обновлением муниципальных и корпоративных автопарков.

