Юань подбирается к нефти: массовый переход внезапно упёрся в предел
Сила традиций и опыта: казачий клуб ветерана СВО стал призером премии "Служение"
Скрытая угроза в желудке: хирурги Подольска извлекли плотный комок из организма девочки
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей

Китайские автомобили сдают позиции, но остаются на вершине продаж в России

Авто

Российский авторынок в начале 2026 года демонстрирует тектонические сдвиги: доминирование восточных брендов сталкивается с новыми потребительскими вызовами.

Haval H9
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval H9

Согласно свежим данным аналитиков, в первом квартале объем реализации внедорожников и кроссоверов достиг 198 259 единиц, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Эксперты фиксируют аномальный тренд, при котором сектор SUV расширяется втрое быстрее остального рынка, а доля таких машин в структуре общих продаж вплотную приблизилась к 75%.

Лидерство в марочном зачете удерживает Haval с результатом свыше 35,6 тысячи проданных авто, однако в модельном рейтинге произошла сенсация: первое место занял Tenet T7, минимально опередив популярный Haval Jolion. На фоне этих цифр статистика середины апреля выглядит тревожно — за 16-ю неделю рынок легкового транспорта просел на 7,3%.

Как отмечает издание vostokmedia.com со ссылкой на главу аналитического агентства Сергея Целикова, текущая динамика перестает внушать оптимизм, несмотря на формальное сохранение годового плюса.

"Наблюдаемое снижение доли китайского импорта с 78% до 60% в первом квартале может указывать на постепенное насыщение склада и коррекцию спроса после ажиотажного периода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Интересно, что на фоне стагнации новых продаж рынок подержанных автомобилей в марте показал рост, подтверждая интерес россиян к проверенным решениям. Несмотря на то что Россия остается крупнейшим импортером техники из КНР, потратив в марте 1,1 млрд долларов, структура ввоза меняется.

Пока одни покупатели выбирают люксовые новинки, другие изучают характеристики бюджетных кроссоверов, пытаясь найти баланс между ценой и качеством в условиях нестабильного предложения.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на авторынке

Почему кроссоверы стали занимать 75% рынка?

Потребительский спрос смещается в сторону универсальности и проходимости, что делает SUV наиболее востребованным типом кузова для российских дорожных условий и климата.

С чем связано падение продаж легковых авто в апреле?

Эксперты связывают недельную просадку на 7,3% с высокой базой прошлых периодов, изменением условий автокредитования и ожиданием стабилизации цен на новинки.

Действительно ли Китай уходит с российского рынка?

Нет, КНР остается лидером поставок, однако снижение доли в импорте с 78% до 60% говорит о диверсификации логистики и возможном росте поставок из других регионов или через параллельный импорт.

Какой сегмент транспорта показал рост вопреки кризису?

Наилучшую динамику продемонстрировали автобусы: за отчетную неделю их продажи подскочили на 47%, что связано с обновлением муниципальных и корпоративных автопарков.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Бизнес
Reuters: Россия останавливает транзит нефти из Казахстана в Германию
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Жабы против инфляции: как архаичные ритуалы управляют бюджетами россиян
Шанс видеть мир: Московская область запускает собственную систему биобанкинга
Эффектные, но покладистые: какие растения заменят привычные ромашки в вашем саду
Мобильный банкинг под угрозой: как защитить свои данные и избежать потерь
Честь сквозь десятилетия: история кадета, решившего стать пожарным ради памяти предка
Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария
Вне цифрового плена: почему монотонный труд эффективнее ленты соцсетей
Яркий акцент образа: главные тренды летнего педикюра в сезоне 2026 года
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора
Усталость от однообразия: как винтажные детали обуви захватывают подиумы 2026
