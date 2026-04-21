Павел Пожигайло о проблемах развода: нужны меры, а не административные барьеры
Воздушная тревога: система мониторинга Череповца выявила 35 эпизодов загрязнения воздуха за 21 день
Не дожидаясь старости: почему жители Коми массово запрашивают выплаты пенсионных накоплений через фонды
Синоптики прогнозируют потепление до 14 градусов в Москве на этой неделе
Скрытая угроза ПП-рациона: почему протеиновые перекусы перегружают внутренние органы
Экономист Ирина Костина: бизнес конкурирует за сотрудников, провоцируя инфляцию зарплат
Остывающий рынок: почему мурманский бизнес начал игнорировать государственную поддержку
Эксперт Юлия Дробышева предупреждает о рисках уколов молодости для здоровья
Нехорошая квартира: как в Кургане ликвидировали подпольный центр мошеннических рассылок

Дорогая ошибка во дворе: как многоминутный прогрев опустошает кошелек и портит мотор

Авто

Длительный прогрев двигателя автомобиля на холостом ходу может негативно сказаться на техническом состоянии силового агрегата и привести к неоправданным финансовым затратам. Эксперты предупреждают, что современные машины не нуждаются в многоминутном ожидании перед началом поездки.

Вред холостого хода для двигателя

Работа мотора без нагрузки в течение долгого времени препятствует достижению оптимального температурного режима, из-за чего топливо сгорает не полностью. Этот процесс провоцирует забитый выхлоп и формирование нагара на свечах зажигания, а также в камерах сгорания, сообщает сообщает Газета. Ru. Вместе с тем, чрезмерная эксплуатация на холостых оборотах сокращает общий ресурс агрегата и вынуждает владельцев чаще проводить сервисное обслуживание.

"Излишне долгая работа на месте действительно вредна, так как компоненты двигателя прогреваются неравномерно. Гораздо эффективнее начинать движение через пару минут, когда масло разошлось по системе, избегая при этом резких ускорений", — рассказал в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон Сергеевич.

Экономические последствия для автовладельцев

Стоит отметить, что регулярное использование функции автозапуска на 15-20 минут оборачивается для россиян ощутимым перерасходом горючего, особенно если учитывать реальный расход топлива в зимний период. В свою очередь, длительный прогрев оправдан лишь при экстремально низких температурах для обеспечения стабильного старта, однако в обычных условиях рациональнее переходить к плавному движению почти сразу после запуска. Подобная дисциплина эксплуатации особенно важна, когда приобретаются подержанные автомобили, механизмы которых уже имеют определенный износ и чувствительны к качеству сгорания топливной смеси.

Ответы на популярные вопросы о прогреве двигателя

Нужно ли прогревать машину летом?

Летом достаточно 30-60 секунд, чтобы масляный насос прокачал смазку по всем узлам двигателя, после чего можно медленно начинать движение.

Сколько времени греть авто при -20 градусах?

В сильный мороз рекомендуется подождать от 3 до 5 минут, пока обороты двигателя не начнут снижаться, а затем ехать без резких нагрузок до полного прогрева.

Вредит ли автозапуск катализатору?

Да, из-за неполного сгорания топлива при длительной работе на холостом ходу каталитический нейтрализатор быстрее забивается продуктами распада.

Можно ли сразу включать печку на максимум?

Лучше подождать несколько минут, так как включенная на полную мощность печка забирает тепло у непрогретого двигателя, замедляя его выход на рабочую температуру.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Плодовые
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Популярное
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять

Мир гигантских рептилий скрывает существ, способных поглотить крупную добычу и обладающих интеллектом, который заставляет по-новому взглянуть на дикую природу.

Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Новость дня: Болгария полностью меняет курс на фоне недовольства политикой ЕС Любовь Степушова Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Китай установил рекорд, продавая газ соседним странам
Косатки отступают без боя: кто в океане заставляет главных хищников терять преимущество
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Последние материалы
Эксперт Юлия Дробышева предупреждает о рисках уколов молодости для здоровья
Нехорошая квартира: как в Кургане ликвидировали подпольный центр мошеннических рассылок
От избытка к скидкам: что заставляет ритейлеров снижать цены на красную икру
Хозяин тайги в металле: в Первомайском районе появится уникальный арт-объект
Секреты северного вкуса: в Салехарде ищут идеальную формулу копчёного пыжьяна с помощью дегустаторов
Эксперт Виктория Никольская призывает соискателей не увольняться без новой вакансии
Репетиция апокалипсиса: почему учёные с нетерпением ждут сближения Земли с Апофисом
МФО продают не кредиты, а магические пакеты: как заемщиков втягивают в дорогую иллюзию
Конец бумажной волоките: как Тюмень переводит ритуальные услуги в цифровой формат
Сигнал побеждает холод: в Сургуте завершена модернизация мобильной сети для 400 тысяч абонентов
