Нажал кнопку — и получил максимум тяги: Avatr 12 раскрывает скрытую функцию, меняющую езду

На испытательной площадке в Западном Китае электрический лифтбек Avatr 12 продемонстрировал впечатляющую маневренность, вопреки внушительной снаряженной массе в 2600 кг.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
В условиях искусственного орошения трассы автомобиль успешно прошел серию тестов на управляемый занос, подтвердив эффективность работы электронных ассистентов. Инженеры добились прогнозируемого скольжения обеих осей, что позволяет водителю сохранять контроль над траекторией даже при потере стабильного сцепления с мокрым покрытием.

Техническая база модели ориентирована на сочетание мощности и устойчивости. Полноприводная версия выдает 578 л. с. и 650 Нм крутящего момента, что обеспечивает рывок до первой "сотни" всего за 3,9 секунды.

Низкий центр тяжести, достигнутый за счет интеграции тяговой батареи в силовую структуру пола, дополняется продвинутой алюминиевой многорычажной подвеской. Как сообщает 110 km.ru, система управления вектором тяги дает возможность удерживать дрифт в течение длительного времени, требуя от пилота лишь активной работы рулем.

Внутри Avatr 12 предлагает баланс между цифровым минимализмом и классической эргономикой: вместо засилья сенсоров на рулевом колесе сохранены физические кнопки. Панорамный экран диагональю 35,4 дюйма дублирует функции приборной панели, а за мгновенную отдачу мощности отвечает специальная клавиша Boost. Пока на родине бренда готовится к выходу экстремальная трехмоторная версия мощностью свыше 950 л. с., текущие модификации укрепляют позиции марки в рейтинге качества сегмента электрокаров.

"Способность тяжелого электромобиля к предсказуемому дрифту — это результат точной настройки софта, который имитирует поведение заднеприводного спорткара, мгновенно перераспределяя момент между осями", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Воробьев Антон .

Грядущий Пекинский автосалон (Auto China 2026), где ожидается около полутора тысяч экспонатов, может стать площадкой для премьеры еще более амбициозных проектов. Несмотря на технологическое совершенство китайских новинок, водителям не стоит забывать о базовой безопасности: в отличие от закрытых полигонов, на дорогах общего пользования любая ошибка чревата проблемами с ГАИ или ДТП. Электроника помогает нивелировать вес автомобиля, однако законы физики остаются неизменными для любого типа привода.

Ответы на популярные вопросы о Avatr 12

Может ли электромобиль весом 2,6 тонны дрифтовать?

Да, благодаря двум электромоторам и системе управления вектором тяги, Avatr 12 способен уходить в управляемый занос на скользком покрытии.

Какая мощность у самой быстрой версии Avatr 12?

Обновленная топовая модификация с тремя двигателями развивает мощность до 968 л. с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2,9 секунды.

Есть ли у автомобиля физические органы управления?

Несмотря на футуристичный интерьер с огромными экранами, инженеры сохранили физические кнопки на руле для удобства водителя.

Когда Avatr 12 появится в России официально?

На данный момент официальных анонсов о дате выхода обновленной сверхмощной версии на российский рынок не поступало.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
