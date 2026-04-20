Четырехкратный рост выплат и штрафы с камер: Госдума готовит реформу ОСАГО

Российский рынок автострахования готовится к тектоническому сдвигу. Лимиты по ОСАГО, которые годами напоминали попытку закрыть дыру в бюджете пластырем, могут вырасти в четыре раза. В Госдуме заговорили о цифрах, способных реально покрыть расходы на лечение после серьезного ДТП, а не просто оплатить пару упаковок бинтов и мазь от ушибов.

Лимиты в стратосфере: с 500 тысяч до 2 миллионов

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков анонсировал форсированное принятие законопроекта. Если документ "приземлится" в нижней палате на этой неделе, его обещают прогнать через все три чтения уже в мае. Главная новость — подъем максимальной планки выплат за вред жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч до внушительных 2 миллионов рублей. Это уравнивает обычных водителей в правах с пассажирами общественного транспорта.

"Нынешние лимиты по здоровью — это просто смех. Когда человек попадает в серьезное ДТП, полмиллиона разлетаются на операции и реабилитацию за неделю. Подъем до двух миллионов — это не роскошь, а приведение системы в чувство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Сейчас максимальный куш за разбитое железо составляет 400 тысяч рублей, а за поломанные кости — 500 тысяч. Для сравнения, в США мелкая вмятина на технологичном пикапе может вытянуть из владельца $14 тысяч. На фоне таких сумм российские выплаты выглядели как милостыня. Новая инициатива должна превратить "бумажный" полис в реальный щит.

Кто заплатит за банкет: тарифы и виновники

Страхователи напряглись: за чей счет банкет? Аксаков уверяет, что для добропорядочных водителей тарифы останутся на плаву. Основной финансовый удар примут на себя "гонщики" и хронические нарушители ПДД. Система должна работать по принципу: чем выше риск ты несешь для окружающих, тем больше вытряхивают из твоего кошелька при покупке страховки.

"Экономика страхования жесткая. Если лимиты растут, нагрузка на резервы увеличивается. Но если ее грамотно распределить через коэффициенты аварийности, то рядовой владелец Лада Веста изменений почти не почувствует", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Параметр выплаты Текущий лимит (тыс. руб.) Новый лимит (тыс. руб.)
Вред жизни и здоровью 500 2 000
Ущерб имуществу (авто) 400 Без изменений*

Пока фокус сделан именно на здоровье. Однако даже частичная реформа заставляет правовое поле вибрировать. Когда выплаты растут, страховые компании начинают пристальнее следить за состоянием автопарка. Любой сомнительный тюнинг или кустарная светомаскировка могут стать поводом для отказа в регрессных спорах.

Камеры против "зайцев": тотальный надзор

Параллельно с пряником в виде высоких выплат Госдума закручивает гайки. 17 марта был принят закон, позволяющий камерам фиксировать отсутствие ОСАГО в автоматическом режиме. Теперь "забыть" продлить полис станет дорого: штрафы будут сыпаться в почтовый ящик так же бодро, как за превышение скорости. Цифровой колпак захлопнулся.

"Автоматизация контроля заставит "серую зону" выйти на свет. Камеры беспристрастны, им не расскажешь историю про "завтра куплю". Это очистит дороги от тех, кто привык ездить на авось, подвергая риску других", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

В условиях, когда на рынок массово выходят технологичные китайские автомобили, ремонт которых требует серьезных вложений в электронику, старые страховые схемы трещат по швам. Даже электросамокаты уже признаны источником повышенной опасности, что уж говорить о тоннах стали на скорости 100 км/ч.

Когда именно вырастут выплаты?

Законопроект планируется принять в мае 2024 года. Точная дата вступления в силу будет прописана в итоговой версии документа, обычно это происходит через несколько месяцев после официального опубликования.

Подорожает ли страховка для обычного водителя?

По заявлениям инициаторов, основная тарифная нагрузка ляжет на нарушителей. Однако страховые компании могут скорректировать базовые ставки в рамках тарифного коридора.

Как камеры будут проверять наличие полиса?

Комплексы фотовидеофиксации будут сверять госномер автомобиля с базой данных РСА в режиме реального времени. При отсутствии действующего полиса формируется постановление о штрафе.

Коснется ли увеличение лимита выплат за "железо"?

В текущем законопроекте упор сделан на вред жизни и здоровью (до 2 млн рублей). Повышение лимитов по имущественному ущербу обсуждается отдельно, но пока остается на уровне 400 тысяч рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт-оценщик Александр Громов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
