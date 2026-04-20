Автоэксперт Целиков сообщил о падении продаж легковых авто в России на 7,3% в апреле

Российский автомобильный рынок демонстрирует признаки охлаждения потребительской активности на фоне изменения динамики продаж в большинстве ключевых сегментов. Аналитики зафиксировали снижение объемов реализации транспортных средств после периода стабильного роста.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Динамика рынка и ключевые показатели

За отчетную неделю с 13 по 19 апреля объемы продаж новых легковых машин сократились на 7,3%, что составило чуть более 23 тысяч единиц. Вместе с тем нисходящий тренд затронул и сектор легкого коммерческого транспорта, где падение достигло 5,3% по сравнению с предыдущей семидневкой.

Стоит отметить, что в сегменте грузовых автомобилей, масса которых превышает 3,5 тонны, зафиксировано недельное снижение показателей на 12,8%. В свою очередь, единственным направлением, показавшим существенный прирост, стали автобусы, объем регистрации которых увеличился на 47%. Отрицательная динамика в основных категориях теперь прослеживается более отчетливо, сообщает "За рулём".

По словам главы "Автостата" Сергея Целикова, динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года остается положительной, но былого роста уже не видно. За неделю на учет встало более 200 единиц автобусов.

Перспективы развития сегментов

Несмотря на текущие колебания, годовые показатели реализации тяжелой техники сохраняют положительные значения относительно прошлогодней базы. Эксперты подчеркивают, что рыночная ситуация требует внимательного мониторинга из-за нестабильности спроса в коммерческом и частном секторах. Дальнейшее развитие сценария будет зависеть от адаптации дилеров к новым экономическим условиям и доступности кредитных предложений для населения.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
