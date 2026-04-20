Лишение прав за неправильные фары: эксперты раскрывают скрытые опасности замен

Авто

Несанкционированная модернизация автомобильной оптики становится основной причиной претензий со стороны дорожной полиции. Как пояснил эксперт и главный редактор издания Quto.ru Максим Ракитин, чаще всего водители сталкиваются с проблемами при замене заводских комплектующих на нештатные элементы освещения.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильное движение на ночных улицах

Сотрудники ГИБДД в первую очередь фиксируют любые отклонения от базовых технических параметров транспортного средства, заложенных производителем. Наиболее распространенным нарушением является установка светодиодных ламп в корпуса, предназначенные для галогенного света.

По словам Ракитина, на которые ссылается NewsInfo, под запрет попадает и монтаж дополнительных противотуманных фар, если они не были предусмотрены конструкцией конкретной модели.

Такие изменения особенно заметны инспекторам в темное время суток, когда интенсивный и некорректно направленный световой поток ослепляет других участников движения, что нередко провоцирует аварии на трассах. Опытный сотрудник легко определяет несоответствие оптики стандартам, просто взглянув на марку автомобиля.

"Сотрудники ГИБДД прекрасно знают, на какой машине какие лампы стоят. Если, условно, едет "Гранта" или "Приора", и у нее ярко-синим светят фары, сто процентов, что лампы стоят в непредусмотренной конструкции", — отметил Ракитин.

Эксперт также подчеркнул, что за подобные манипуляции владельцу грозит не только денежный штраф, но и принудительное направление на техосмотр. В случае отказа вернуть систему освещения к заводскому виду эксплуатация транспортного средства может быть официально запрещена, так как некорректная замена ламп является серьезным техническим нарушением.

"Важно понимать, что любая кустарная установка диодов в рефлекторную фару нарушает геометрию луча, создавая паразитные засветы. Вместо того чтобы рисковать правами, владельцам стоит задуматься о том, как законно вернуть яркость мутным фарам через полировку или чистку линз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о нарушениях с фарами

Можно ли ставить светодиоды вместо галогенок?

Нет, если конструкция фары предназначена только для галогенных ламп, установка LED-элементов считается незаконным изменением конструкции автомобиля.

Что будет, если установить нештатные противотуманки?

Если завод-изготовитель не предусмотрел места для ПТФ на данной модели, их самостоятельный монтаж приведет к штрафу и требованию демонтировать оборудование.

Как инспекторы выявляют незаконный тюнинг фар?

Сотрудники ГИБДД ориентируются на цветовую температуру (синий или ярко-белый свет) и маркировку на стекле фары, которая должна соответствовать типу используемой лампы.

Чем грозит езда с неисправными фарами?

Помимо штрафа, водителю могут выдать предписание об устранении неисправности, а при повторном нарушении — запретить эксплуатацию авто и аннулировать регистрацию.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
