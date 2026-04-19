Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Асфиксия железного коня: почему забитый выхлоп лишает автомобиль мощности
Один бокал не считается — пока не посчитают за вас: как промилле выходят за пределы нормы незаметно
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Душевное гостеприимство на службе фронта: как ярмарки Салехарда помогают нашим бойцам
Челябинский путь к долголетию: как 13 тысяч шагов в Миассе меняют физическое состояние жителей
Ваш отпуск под угрозой: челябинцам посоветовали проверить загранпаспорт на скрытые цифровые ошибки
Вопреки вызовам приграничья: как Белгородская область совершила образовательный рывок федерального уровня

Один лезет до упора, другой не пускает: кто прав при сужении дороги на самом деле

Авто

Дорожное сужение — это тест на адекватность, который половина водителей проваливает с треском. Асфальт предательски кончается, поток превращается в густую кашу, а нервы закипают быстрее, чем антифриз в забитом радиаторе старой "Газели". В этой суете важно не метаться, как белка в колесе, а четко знать: кто здесь хозяин ситуации, а кто обязан смиренно ждать окна.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пыль над трассой Москвы

Закон джунглей: ПДД при исчезновении полосы

Когда полоса заканчивается, она не просто "исчезает" — она требует жертв в виде вашего времени. Основное правило ПДД здесь прямолинейно как лом: маневрируешь — уступай. Если ваш ряд упирается в отбойник или свежую разметку, вы гость, а те, кто едет прямо, — хозяева вечеринки. Вы обязаны пропустить всех, кто движется по соседней полосе без смены траектории. Спешка здесь приводит только к одному — глупому ДТП, где виновник будет очевиден любому инспектору.

"Любая попытка втиснуться 'силовым методом' - это прямой путь к разборкам со страховой. Виноват всегда тот, кто меняет полосу, не убедившись в безопасности. Это аксиома, которую многие забывают в пробках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Заблаговременная подготовка — залог сохранности нервов. Снижайте темп, ищите просвет и работайте поворотником. Резкие прыжки в сторону в надежде, что кто-то нажмет на тормоз, часто заканчиваются печально. Особенно если соседний водитель решил, что его китайский кроссовер имеет неоспоримый приоритет по праву блестящего кузова.

Правило "молнии" против дорожного хамства

В плотном трафике, когда город стоит в глухом заторе, сухая буква закона буксует. Здесь вступает в силу негласный этикет — правило "молнии". Одна машина из основного ряда, одна — из исчезающего. Это позволяет потоку течь, пусть и медленно. Однако помните: это жест доброй воли, а не обязанность. Если вас не пускают, лезть на рожон глупо.

Ситуация Кто имеет приоритет
Полоса заканчивается (есть знаки/разметка) Тот, кто едет прямо без перестроения
Взаимное перестроение (обе полосы сходятся в одну) Тот, кто находится справа ("помеха справа")

"Безопасность дорожного движения держится на предсказуемости. Если вы видите, что полоса сужается, не ждите последнего сантиметра асфальта. Начинайте маневр заранее, чтобы другие водители понимали ваши намерения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Водители, игнорирующие знаки сужения до последнего момента, часто провоцируют конфликты. В суровых реалиях, если такая манера вождения приведет к стычке с полицией, последствия могут быть серьезнее простого штрафа, вплоть до уголовных дел, как это случалось в Ивановской области при агрессивном поведении нарушителей.

Немой тупик: если знаков внезапно нет

Бывает и так: разметка стерлась, знаков нет, а дорога предательски сжимается, как кошелек перед зарплатой. В такой ситуации включается базовый принцип "помехи справа". Если вы и ваш сосед по потоку одновременно понимаете, что места на двоих больше нет, хозяином положения становится тот, кто справа. Остальным придется притормозить и пропустить.

"Технические дефекты оформления дорог — не редкость. В таких случаях нужно руководствоваться пунктом 8.9 ПДД. Но важно помнить: если ваша полоса явно заканчивается визуально, вы все равно совершаете перестроение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Следите за состоянием своего авто не меньше, чем за дорогой. Исправная электрика автомобиля гарантирует, что ваши поворотники увидят за версту. А уверенное сцепление, которое дает качественная резина, позволит вовремя затормозить, если впереди образовалось "бутылочное горлышко".

Ответы на популярные вопросы о сужении дороги

Кто виноват, если знаков нет, а полоса сузилась справа?

Если сужение происходит справа и вы едете в этой полосе, вы совершаете маневр перестроения и обязаны уступить тем, кто едет слева. Если же обе полосы превращаются в одну неочевидным образом, работает правило "правой руки".

Нужно ли уступать "обочечникам" при сужении?

Нет. Верховный суд РФ давно разъяснил: водитель, движущийся с нарушением ПДД (в том числе по обочине), не имеет никакого приоритета. Однако будьте осторожны, чтобы не спровоцировать столкновение.

Обязан ли я пропускать через одного в пробке?

Юридически — нет, вы имеете право ехать по своей полосе прямо. Но с точки зрения пропускной способности дорог, "шахматный" порядок проезда является самым эффективным способом минимизировать затор.

Что делать, если меня подрезали при выезде из сужения?

Если произошло касание, вызывайте ГИБДД. Если у вас есть видеорегистратор, это станет лучшим доказательством того, что другой водитель нарушил правила маневрирования. Помните, что законодательство становится всё строже к нарушителям ПДД.

Читайте также

Экспертная проверка: автоэксперт-оценщик Александр Громов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Популярное
Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше

Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.

Навоз — прошлый век: 3 современные замены, которые работают в 10 раз лучше
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
Дачники смеялись, а теперь копируют: обычный пакет с водой спасает урожай без химии
В валенках к Сталину: как нищий матрос за одну ночь в Кремле решил судьбу немецких танков
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Плащаница разрушает легенду: изображение оказалось чуждым человеческому телу
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Последние материалы
Тотальный контроль на кухне: почему ватрушки требуют математической точности
Тело работает, но не там, где нужно: как заставить верх ягодиц включиться без сложных тренажёров
Один бокал не считается — пока не посчитают за вас: как промилле выходят за пределы нормы незаметно
Дерматокосметолог Илья Руднев о правилах проведения домашних обертываний для лимфодренажа
Магия лимфодренажа: как заставить организм избавиться от навязчивой отечности
Литиевый хаос в облаках: как не остаться без электроники во время предстоящего отпуска
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Тишина по закону: владельцев шумных автомобилей ждут новые санкции в 2026 году
Правила выбора шлейки для собак: мнение зоотехника Сергея Пахомова и экспертов
Эндокринолог Екатерина Орлова: как нерегулярный график приема пищи провоцирует перегрузку печени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.