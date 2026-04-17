Ремонт за свой счет и штраф сверху: как не стать жертвой юридической ловушки при наезде на быка

С приближением сезона активного выпаса скота владельцам домашних животных в Подмосковье стоит усилить контроль за своими подопечными, чтобы минимизировать риски на дорогах. Эколог Олег Балаев предупреждает о стабильном росте трафика, который превращает привычные пастбища в зоны повышенной опасности. Основная угроза исходит от того, что домашний скот не воспринимает транспортные средства как хищников или источник угрозы, считая их естественной частью ландшафта.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Статистические данные из других регионов подчеркивают масштаб проблемы: в Астраханской области за полгода произошло 79 аварий с участием коров, что вынудило власти ужесточить правила прогона животных. В Московской области ситуация менее критична, однако столкновения с копытными происходят регулярно, причем особую сложность представляют дикие лоси, игнорирующие дорожные заграждения. Эксперты отмечают, что в случае наезда на животное ключевым фактором становится соблюдение водителей скоростного режима, так как это напрямую влияет на возможность избежать удара, сообщает "Вести Подмосковья".

Юридическая ответственность за подобные инциденты распределяется в зависимости от обстоятельств: чаще виновным признают владельца скота, не обеспечившего надлежащий надзор, но водитель также может понести наказание при нарушении ПДД. Стоит учитывать, что классическая страховка ОСАГО не покрывает ремонт автомобиля в таких случаях, и если техническое состояние тормозов не позволило вовремя остановиться по вине человека, восстанавливать машину и оплачивать стоимость животного придется из собственного кармана.

"Корова — это домашнее животное. Она сотни лет живет рядом с человеком, воспринимая весь наш мир, как свой. Корова никогда не станет считать автомобиль угрозой или хищником. Машина для нее — часть привычного ежедневного ландшафта, поэтому позаботиться в этом случае о безопасности коровы должен человек", — резюмировал Балаев.

"При встрече с животным на дороге ни в коем случае не пытайтесь его объехать на скорости или напугать звуковым сигналом, так как реакция коровы непредсказуема", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы о ДТП с участием скота

Кто считается виноватым, если корова была без пастуха?

В такой ситуации ответственность обычно ложится на собственника животного, так как закон обязывает владельцев контролировать перемещение скота и исключать его выход на проезжую часть.

Выплатит ли страховая компания компенсацию по ОСАГО?

Нет, стандартный полис ОСАГО страхует только ответственность водителя перед третьими лицами, поэтому ремонт собственного автомобиля после столкновения с коровой придется оплачивать самостоятельно.

Нужно ли вызывать ГИБДД при столкновении с животным?

Да, вызов сотрудников полиции обязатечен, так как инцидент квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие, и официальный протокол необходим для дальнейших судебных разбирательств с владельцем скота.

Что делать, если у сбитой коровы нет бирки или клейма?

В этом случае установить владельца будет крайне сложно. Если хозяин не объявится сам, водителю будет трудно взыскать ущерб через суд, даже если его невиновность в ДТП очевидна.

