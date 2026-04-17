Резина на вес золота: эксперты предупредили о риске дефицита качественных шин

Российских автовладельцев ожидает существенное изменение ценовой политики в сегменте комплектующих: профильные ведомства обсуждают внедрение 30-процентных ввозных пошлин на импортную резину. Подобная инициатива, направленная на поддержку локальных заводов, неизбежно спровоцирует пересмотр прайс-листов в розничных сетях.

Летняя шина

Основными лоббистами нововведений выступили крупнейшие игроки рынка, включая "Кордиант", "Каму", Ikon Tyres и "Белшину", стремящиеся ограничить давление зарубежных поставщиков.

Экспертное сообщество полагает, что массовый потребитель уже адаптировался к новым реалиям, постепенно переходя на продукцию из КНР или локализованных брендов. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на автоэксперта Андрея Венгерского, многие водители успешно эксплуатируют отечественные покрышки, которые демонстрируют достойные характеристики в повседневных условиях.

Однако введение заградительных тарифов может привести к вымыванию с прилавков наиболее бюджетных китайских марок, чья экономическая целесообразность для импортеров станет сомнительной из-за высокого сбора. На фоне этих новостей безопасность на дорогах может оказаться под ударом, если автомобилисты начнут чрезмерно экономить на качестве резины.

Наиболее ощутимые финансовые потери понесут владельцы премиальных и спортивных каров, требующих специфических характеристик протектора и состава смеси. Венгерский подчеркнул: "Как обычно, пострадают люди, которые либо в силу привычки, либо из‑за того, что у них высокоскоростные, очень спортивные автомобили, действительно нуждаются в импортных покрышках. Им придется переплатить за привычное качество".

Ситуацию осложняет и то, что импортные шины вырастут в цене не только из-за пошлин, но и по причине ужесточения экологических стандартов, ограничивающих использование определенных химических соединений. Прогнозируется, что для стандартных городских условий в столичном регионе оптимальным выбором останутся проверенные модели из Поднебесной и России, тогда как фанатам западных брендов придется смириться с ролью основных спонсоров бюджетных поступлений.

"Резкое удорожание импорта может подтолкнуть часть водителей к покупке подержанных колес, что несет скрытые риски из-за нарушения структуры корда или износа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон .

Ответы на популярные вопросы о введении пошлин на шины

На сколько реально могут подорожать шины?

При введении 30-процентной пошлины розничная стоимость импортных покрышек может увеличиться на 20-25% с учетом логистических издержек и наценок дистрибьюторов.

Коснутся ли пошлины китайских производителей?

Да, пошлины затронут весь импортный сегмент, однако эксперты ожидают, что крупные китайские бренды постараются сгладить рост цен для сохранения доли рынка, в отличие от бюджетных марок.

Станут ли российские шины дороже из-за отсутствия конкуренции?

Отечественные производители могут подтянуть цены вслед за общим рыночным трендом, однако они останутся в более доступном ценовом коридоре по сравнению с западными аналогами.

Как сэкономить на покупке резины в новых условиях?

Специалисты рекомендуют приобретать комплекты заранее в межсезонье или рассматривать предложения официальных дилеров отечественных брендов, которые часто проводят акции для привлечения клиентов.

