Коктейль из отработки: как мошенники маскируют яд для двигателя под оригинал
100 лет в истории: Гусь-Хрустальный готовится к масштабному юбилею с праздничными мероприятиями
Губернатор Александр Авдеев признал: проект нового моста во Владимире — утопия
Рязанские таксисты требуют повышения тарифов на 100 рублей в связи с износом автомобилей
Гастрономия огня и льда: почему хабаровчане массово скупают таежную черемшу
Рязань становится местом для счастливого материнства: роженицы выбирают спокойствие и качество
Прокуратура восстановила задолженность больницы в Липецкой области на сумму 11 миллионов рублей
Ловушка на асфальте: почему камера может оштрафовать даже аккуратного водителя
Юрист Антон Габович: штрафы за захламление подъездов могут достигать 400 тысяч рублей

Резина на вес золота: эксперты предупредили о риске дефицита качественных шин

Авто

Российских автовладельцев ожидает существенное изменение ценовой политики в сегменте комплектующих: профильные ведомства обсуждают внедрение 30-процентных ввозных пошлин на импортную резину. Подобная инициатива, направленная на поддержку локальных заводов, неизбежно спровоцирует пересмотр прайс-листов в розничных сетях.

Летняя шина

Основными лоббистами нововведений выступили крупнейшие игроки рынка, включая "Кордиант", "Каму", Ikon Tyres и "Белшину", стремящиеся ограничить давление зарубежных поставщиков.

Экспертное сообщество полагает, что массовый потребитель уже адаптировался к новым реалиям, постепенно переходя на продукцию из КНР или локализованных брендов. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на автоэксперта Андрея Венгерского, многие водители успешно эксплуатируют отечественные покрышки, которые демонстрируют достойные характеристики в повседневных условиях.

Однако введение заградительных тарифов может привести к вымыванию с прилавков наиболее бюджетных китайских марок, чья экономическая целесообразность для импортеров станет сомнительной из-за высокого сбора. На фоне этих новостей безопасность на дорогах может оказаться под ударом, если автомобилисты начнут чрезмерно экономить на качестве резины.

Наиболее ощутимые финансовые потери понесут владельцы премиальных и спортивных каров, требующих специфических характеристик протектора и состава смеси. Венгерский подчеркнул: "Как обычно, пострадают люди, которые либо в силу привычки, либо из‑за того, что у них высокоскоростные, очень спортивные автомобили, действительно нуждаются в импортных покрышках. Им придется переплатить за привычное качество".

Ситуацию осложняет и то, что импортные шины вырастут в цене не только из-за пошлин, но и по причине ужесточения экологических стандартов, ограничивающих использование определенных химических соединений. Прогнозируется, что для стандартных городских условий в столичном регионе оптимальным выбором останутся проверенные модели из Поднебесной и России, тогда как фанатам западных брендов придется смириться с ролью основных спонсоров бюджетных поступлений.

"Резкое удорожание импорта может подтолкнуть часть водителей к покупке подержанных колес, что несет скрытые риски из-за нарушения структуры корда или износа", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон .

Ответы на популярные вопросы о введении пошлин на шины

На сколько реально могут подорожать шины?

При введении 30-процентной пошлины розничная стоимость импортных покрышек может увеличиться на 20-25% с учетом логистических издержек и наценок дистрибьюторов.

Коснутся ли пошлины китайских производителей?

Да, пошлины затронут весь импортный сегмент, однако эксперты ожидают, что крупные китайские бренды постараются сгладить рост цен для сохранения доли рынка, в отличие от бюджетных марок.

Станут ли российские шины дороже из-за отсутствия конкуренции?

Отечественные производители могут подтянуть цены вслед за общим рыночным трендом, однако они останутся в более доступном ценовом коридоре по сравнению с западными аналогами.

Как сэкономить на покупке резины в новых условиях?

Специалисты рекомендуют приобретать комплекты заранее в межсезонье или рассматривать предложения официальных дилеров отечественных брендов, которые часто проводят акции для привлечения клиентов.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Домашние животные
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Садоводство, цветоводство
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Домашние животные
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Последние материалы
Губернатор Александр Авдеев признал: проект нового моста во Владимире — утопия
Рязанские таксисты требуют повышения тарифов на 100 рублей в связи с износом автомобилей
Резина на вес золота: эксперты предупредили о риске дефицита качественных шин
Гастрономия огня и льда: почему хабаровчане массово скупают таежную черемшу
Рязань становится местом для счастливого материнства: роженицы выбирают спокойствие и качество
Прокуратура восстановила задолженность больницы в Липецкой области на сумму 11 миллионов рублей
Ловушка на асфальте: почему камера может оштрафовать даже аккуратного водителя
Побег из офиса в лесную глушь: лучшие варианты жилья для отдыха под Владивостоком
Власти Канады готовят удар по христианам: либералы планируют сажать за цитаты Христа
Забудьте про ипотечные ставки: покупатели небоскребов в Москве диктуют свои правила
