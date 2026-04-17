Конец топливной магии: почему дизель в России перестал экономить деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Дизельный двигатель когда-то был религией. Фанатизм владельцев подпитывался тектоническим крутящим моментом и расходом, который заставлял владельцев бензиновых малолитражек рыдать у заправки. Но эпоха "тракторного" драйва в России уходит в закат. То, что раньше казалось золотой жилой, сегодня превратилось в чемодан без ручки: нести дорого, а бросить жалко.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Конец топливной магии: почему кошелек больше не радуется

Раньше уравнение было простым: платишь на 10% больше при покупке, зато экономишь на каждом литре. Сейчас математика сломалась. Дизельное топливо стоит на 15% дороже бензина, что полностью съедает преимущество в низком аппетите мотора. Вы заезжаете на АЗС, видите ценник и понимаете — экономия топлива превратилась в миф.

"Рынок дизельных легковых авто в РФ схлопывается. Высокая цена тяжелого топлива и сложность узлов делают такие машины нерентабельными для частника", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Дизель — это стаер, он любит марафоны. Но в режиме "дом-работа-пробка" он превращается в капризного ребенка. Холодный пуск, долгий прогрев, вечное ожидание тепла в салоне. Раньше на это закрывали глаза ради "паровозной" тяги. Сегодня, когда турбомотор на бензине выдает схожие характеристики без лишней вибрации, смысл дизеля тает.

Китайская экспансия и дефицит выбора

Посмотрите на новые шоурумы. Там правят бал китайские автомобили. А у ребят из Поднебесной свои взгляды на мир: они ставят либо бензиновые "полторашки", либо батарейки. Дизель для них — это вчерашний день европейской цивилизации.

Параметр Дизель сегодня
Цена литра топлива На 15% выше АИ-95
Стоимость ТО В 1.5-2 раза дороже бензина

Отечественные производители тоже не спешат ставить дизели на конвейер для легковушек. Это дорого в разработке и требует высокого качества комплектующих, которое сейчас в дефиците. В итоге покупатель просто лишен выбора: либо бери подержанного "немца" с кучей проблем, либо пересаживайся на бензин.

Технический капкан: когда ремонт стоит как чугунный мост

Дизель — прецизионный инструмент. Его топливная система боится соринки больше, чем черт ладана. Как только пробег переваливает за отметку в 150 тысяч, начинаются танцы с бубном. Форсунки, ТНВД, сажевые фильтры — каждый визит в сервис к автослесарю Денису Хромову может закончиться шестизначным счетом.

"Современные дизели крайне чувствительны к качеству солярки. Один бак 'печного' топлива — и ремонт форсунок станет вашей основной статьей расходов на год вперед", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

А еще есть мочевина AdBlue, которая замерзает в морозы, и чехарда с зимним топливом. Если вам не повезло заправиться остатками "лета" в ноябре, ваш автомобиль превратится в стационарную скульптуру до первой оттепели. И никакая замена антифриза или масла не поможет, если парафины забили фильтр.

"Дизельные машины на вторичке — это всегда риск. Часто их продают именно перед дорогим ремонтом топливной аппаратуры или турбины", — пояснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Даже если мотор работает идеально, кузов может подвести. Убрать ржавчину на старой дизельной машине — это лишь временная мера, а общие вложения в содержание "старичка" делают его золотым в эксплуатации.

Ответы на популярные вопросы о дизельных авто

Правда ли, что дизель надежнее бензинового мотора?

В теории ресурс железа выше, но навесное оборудование (турбина, впрыск) требует огромных денег на обслуживание, что нивелирует надежность.

Почему дизельное топливо стало таким дорогим?

Это связано с логистикой, экспортным паритетом и особенностями сезонного спроса. В России цена солярки традиционно тяготеет к самым дорогим маркам бензина.

Можно ли сэкономить на дизеле, если много ездить?

Только если ваш годовой пробег превышает 40-50 тысяч километров. В обычном городском цикле дизель окупится лишь через 5-7 лет владения.

Сложно ли продать дизельный авто сейчас?

На вторичном рынке спрос есть на рамные внедорожники. Легковые дизельные седаны продаются тяжело из-за страха покупателей перед стоимостью запчастей.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.