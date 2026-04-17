Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Редкая замена масла приводит к тому, что в двигателе скапливаются загрязнения, ухудшаются свойства смазки, растет износ цилиндров, колец и элементов газораспределительного механизма, в итоге владельцу может грозить дорогостоящий ремонт. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Мужчина заливает масло в машину
Фото: https://unsplash.com by Tim Mossholder is licensed under Free
Он пояснил, что редкая замена масла крайне вредна для двигателя, поскольку в процессе эксплуатации в нем постепенно накапливаются загрязнения. Речь идет об остатках недосгоревшего топлива, гари и пыли, которая все равно попадает в масляную систему во время работы мотора. Это связано в том числе с тем, что система двигателя сообщается с атмосферой, поэтому полностью исключить попадание грязи невозможно.

"Частицы топлива могут не убираться маслосемными кольцами и в итоге тоже попадать в масло. Все это приводит к тому, что его качество и рабочие свойства приходят уже совсем в непотребное состояние. После этого мотор начинает получать достаточно серьезные повреждения, потому что смазка перестает нормально выполнять свою задачу. В такой ситуации двигатель уже работает не под защитой масла, а в условиях нарастающего износа", — отметил Ладушкин.

Он подчеркнул, что нарушение сроков замены масла не выводит мотор из строя мгновенно, но заметно ускоряет его износ. Машина может проходить с увеличенными межсервисными интервалами 30, 40 и даже 50 тысяч километров, пока внутренние повреждения продолжают расти. В итоге владельцу приходится сталкиваться с дорогим ремонтом, поскольку от состояния масла зависит работа большого числа деталей двигателя.

"На моторах, где масло менялось редко, чаще всего обнаруживаются задиры на стенках цилиндров, износ поршневых колец — как компрессионных, так и маслосемных, а также износ механизмов системы газораспределения. Все это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Как правило, после разборки и осмотра такого мотора в автосервисе сумма восстановительных работ оказывается значительной. Это связано с тем, что износу в итоге подвергается большое количество деталей, работа которых напрямую зависит от качества смазки", — подчеркнул специалист.

Эксперт также напомнил, что при замене масла нельзя оставлять старый масляный фильтр. Он указал, что некоторые автовладельцы ошибочно меняют его реже, чем само масло, хотя такой подход напрямую влияет на состояние двигателя. По его словам, экономия на этой детали в итоге оборачивается дополнительными рисками.

"Некоторые владельцы считают, что масляный фильтр нужно менять раз в несколько замен масла, но это неверный подход. Когда фильтр забивается, ухудшается его пропускная способность, а затем падает давление в масляной системе. Это приводит к механическим повреждениям мотора, в том числе к задирам и повреждениям ГБЦ. Поэтому фильтр нужно менять при каждой замене масла", — заключил Ладушкин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.