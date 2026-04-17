Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год
Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска
Народный фронт направил главе Архангельска требование устранить провал у Буревестника
От дронов до театра: какие возможности открываются перед молодежью на Сахалине
Министр туризма Воронежской области Михаил Москальцов рассказал о культурных инициативах

Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя

Авто

Электронный «ошейник» ESP — штука полезная, пока вы катите по идеальному асфальту. Но стоит заехать в сугроб или вязкую кашу, как хваленая немецкая или китайская логика превращает машину в беспомощный утюг. Вы жмете на газ, ждете рывка, а в ответ — тишина и унылое мигание лампочки на панели. Электроника просто душит мотор, считая, что спасает вас от заноса.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Алгоритмы против физики: как работает стабилизация

ESP — это слоеный пирог из технологий. Фундаментом служит старая добрая ABS, которая не дает тормозам намертво вцепиться в диски. Сверху наслоили систему курсовой устойчивости и антипробуксовочный комплекс. Задача последнего проста как кирпич: если колесо бешено вращается, теряя зацеп, электроника перекрывает кислород двигателю или подтормаживает бунтаря. На трассе это спасение. В грязи — приговор.

"Многие водители не понимают, что ESP настроена на сохранение траектории, а не на проходимость. Если система видит разницу в скорости вращения колес, она просто обрубает тягу, оставляя вас один на один с сугробом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Когда пора «убить» помощника: инструкция к действию

Рыхлый снег, глубокий песок или раскисшая грунтовка требуют иного подхода. Здесь нужно «копать». Колеса должны вращаться свободно, выбрасывая лишнее из-под протектора, чтобы догрызться до твердого грунта. Стиль вождения в таких условиях подразумевает контролируемую пробуксовку. Включенная ESP этого не допустит. Машина будет дергаться в конвульсиях, пытаясь «стабилизироваться» на месте, пока вы окончательно не сядете на брюхо.

Ситуация Режим ESP
Гололед на трассе, высокая скорость Строго включена
Выезд из глубокого сугроба во дворе Отключена (ASR OFF)
Движение по песку или жидкой грязи Отключена
Обычная езда по городу Включена

Как уточнил портал njcar.ru, важно различать антипробуксовку и систему стабилизации. Первая воюет с лишней тягой, вторая — с отклонением от курса. В современных китайских автомобилях эти функции часто разнесены по разным уровням управления в меню мультимедиа, что может сбить с толку неподготовленного владельца.

Двойное дно: уровни отключения систем

Автопроизводители — те еще параноики. Нажать кнопку ESP OFF один раз — значит просто ослабить хватку. Обычно отключается только антипробуксовочная система (ASR), позволяя колесам слегка пошлифовать лед. Сама стабилизация остается на страже. Но если зажать кнопку на 5–10 секунд, электронная нянька может уйти в глубокий офлайн. Главное — не забыть, что после перезапуска мотора алгоритмы проснутся автоматически.

"Попытки имитировать гонщика на дорогах общего пользования без ESP часто заканчиваются в кювете. Любое ДТП без работающих систем безопасности может стать поводом для отказа в выплатах, если будет доказано умышленное вмешательство в работу узлов", — предупредил автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Безопасность или авантюра

Отключение ESP — это инструмент для спасения, а не для развлечения. Если вы решили войти в поворот веером, помните: даже выключенная система может «проснуться» при достижении скорости 40–60 км/ч. И этот внезапный «укус» тормозов в разгар заноса может выкинуть машину с дороги быстрее, чем вы успеете охнуть. Проверяйте техническое состояние тормозных колодок и дисков заранее: электроника при стабилизации некстати нагружает механизмы.

"Безопасность на дороге — это не только чистые фары, но и понимание физики процесса. Если вы застряли, выключайте ESP, выезжайте на твердое и тут же включайте обратно. Эксперементы с ПДД и безопасностью на льду обходятся слишком дорого", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Даже если ваш новенький Haval Jolion кажется всемогущим, помните о законах инерции. Не ленитесь лезть в настройки — иногда одна кнопка отделяет вас от необходимости вызывать эвакуатор. И не ведитесь на уловки мошенников, использующих схему «Подкидыш» в моменты, когда вы сосредоточены на борьбе с бездорожьем.

Ответы на популярные вопросы о кнопке ESP

Зачем вообще нужна эта кнопка в машине?

Кнопка нужна для временного отключения антипробуксовочной системы. Это помогает выбраться из рыхлого снега, песка или грязи, когда двигателю нужно передавать максимум момента на колеса без вмешательства электроники.

Можно ли ездить с выключенной ESP постоянно?

Категорически не рекомендуется. Без ESP риск потерять управление в экстренной ситуации возрастает в разы. Система должна быть включена при обычной езде, особенно на мокрой или скользкой трассе.

Почему ESP сама включается после перезапуска двигателя?

Это заложено в настройки безопасности. Производители страхуют водителя от забывчивости: система стабилизации считается критически важной для выживания, поэтому она активируется по умолчанию при каждом старте.

Может ли ESP сломаться от частого отключения?

Нет, само нажатие кнопки — это программная команда. Однако регулярная работа системы в тяжелых условиях (грязь, пробуксовки) может привести к перегреву тормозных механизмов, так как ESP использует их для стабилизации авто.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Бизнес
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Запись к врачу по-новому: Минздрав изменил сроки приема через Госуслуги для всех граждан
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год
Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска
Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных
Народный фронт направил главе Архангельска требование устранить провал у Буревестника
