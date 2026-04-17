Город против деревни: как география проживания меняет выбор автомобиля в России

География проживания оказывает определяющее влияние на предпочтения российских автомобилистов при выборе транспортных средств. Несмотря на общую тягу к проверенным маркам, распределение конкретных моделей в городских и сельских условиях имеет существенные различия.

Рейтинги городов и сел

В мегаполисах возглавляет список Kia Rio, тогда как сельские жители отдают безусловное предпочтение Lada Granta. Стоит отметить, что вторую строчку у горожан занимает Chevrolet Niva, а в деревнях лидирует легендарная Нива 2121. Тройку лидеров замыкают Lada Granta в городе и Chevrolet Niva в сельской местности, при этом в городской топ-5 также входят Hyundai Solaris и Нива 2121, а у сельчан — ВАЗ-2107 и Renault Logan, сообщает "За рулём".

В пятерке лидеров села представлены сразу четыре отечественные модели, а классическая "семерка" встречается здесь чаще популярной Toyota Corolla. Вместе с тем, китайские марки пока полностью отсутствуют в лидерах обоих рейтингов.

Особенности эксплуатации

В свою очередь, нижняя часть десятки также демонстрирует специфику регионов: в городах востребованы Renault Logan, Duster, Lada Vesta, Ford Focus и Toyota Corolla. Сельский список замыкают Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Renault Duster и Ford Focus. Анализ марок показывает повсеместное доминирование ВАЗ/Lada, при этом Toyota, Kia, Hyundai, Renault, Chevrolet, Nissan и Volkswagen востребованы в обоих сегментах. Главным отличием остается высокая популярность брендов УАЗ и ГАЗ в глубинке, в то время как городские водители чаще выбирают марки Skoda и Ford.

Разница в приоритетах объясняется тем, что сельские жители больше ориентированы на проходимость и возможность самостоятельного ремонта. Горожане же делают ставку на комфорт и эстетику, однако в обоих случаях потребители отдают голоса за классические автомобильные бренды.