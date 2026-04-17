Необходимость государственного контроля за обслуживанием лифтов озвучена парламентариями
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Цифровой загон: как алгоритмы нейросетей превращают маневры в квитанции
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках

Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского

Авто

Экономия топлива напрямую зависит от биомеханики вождения и понимания инерции автомобиля. Как пояснил руководитель автошколы "ОРЛАН" Владимир Покровский, манера управления транспортным средством способна корректировать объемы потребления бензина на десятки процентов.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Ключевым фактором здесь выступает не пиковая скорость, а динамическая стабильность: чем меньше водитель прибегает к резким циклам ускорения и замедления, тем выше его профессионализм и ниже расход топлива в реальных дорожных условиях.

Принципы экономичной езды базируются на предиктивном анализе дорожной ситуации и минимизации лишних движений. По словам Покровского, расчетливый водитель начинает снижать скорость заранее и плавно, что зачастую позволяет избежать полной остановки и последующего энергозатратного разгона.

"Чем меньше водитель совершает движений, тем более он опытный и профессиональный. У такого водителя, который меньше разгоняется, меньше тормозит, расход топлива будет минимален. Залог успеха не маленькая скорость, а минимальное количество разгонов и торможений", — подчеркивает эксперт, мнение которого приводит издание MoneyTimes.Ru.

Помимо стиля пилотирования, на аппетит машины влияют аэродинамическое сопротивление и работа вспомогательных систем. Владимир Покровский отметил, что работающий кондиционер или установленный на крыше багажник добавляют по 10% к базовому расходу, а открытые окна нарушают обтекаемость кузова, заставляя двигатель тратить больше энергии.

Даже такие нюансы, как некорректное давление в шинах или смешивание топлива разных марок, создают накопительный эффект, превращая автомобиль в неэффективную систему поглощения ресурсов.

"Разумная бережливость действительно начинается с плавных маневров, но важно не забывать и о техническом состоянии мотора, так как некорректное октановое число может вызвать нагар и перегрев, что в итоге сведет на нет всю экономию от стиля вождения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Ответы на популярные вопросы о расходе топлива

Помогает ли езда на "нейтралке" сэкономить бензин?

В современных инжекторных двигателях при движении накатом на включенной передаче подача топлива прекращается полностью, в то время как на нейтральной передаче мотор продолжает потреблять горючее для поддержания холостых оборотов.

Насколько сильно пустой багажник на крыше увеличивает расход?

Даже пустой багажник портит аэродинамику автомобиля, создавая дополнительное сопротивление воздуху, что может увеличить потребление бензина на 5-10% на высоких скоростях.

Влияет ли использование кондиционера на трассе больше, чем открытые окна?

На скоростях выше 80 км/ч открытые окна создают настолько сильное аэродинамическое сопротивление, что использование кондиционера становится более экономически выгодным вариантом.

Может ли недокачка шин существенно ударить по карману?

Снижение давления в шинах всего на 0,5 атмосферы увеличивает сопротивление качению, что приводит к росту расхода топлива примерно на 3-5% и ускоренному износу резины.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Красота и стиль
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Туризм
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Лишение прав за 5 минут: полный гид по самым опасным статьям для водителей в новом сезоне
Глубже только ад: почему в самую мощную шахту России теперь боятся спускать людей
Уменьшаем аппетит авто: маленькие хитрости для экономии топлива от эксперта Владимира Покровского
Когти против хребта: эта птица весом в 5 килограммов с легкостью поднимает в воздух тушу кабана
Саквояж или мягкая подушка? 5 форм клатчей, которые вытеснят привычные шопперы
Вместо капризных сырников: золотистые творожные рулетики с корицей всего за 15 минут
Больше не в тон обуви: новые правила сочетания аксессуаров в весеннем гардеробе
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Колизей без фильтров: почему реальная жизнь гладиаторов была далека от красивой картинки из кино
