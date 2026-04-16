Импортные шины хотят обложить пошлиной: безопасность на дорогах может оказаться под ударом

Введение пошлин на импортные шины может обернуться ростом цен для автомобилистов без улучшения качества продукции, поскольку российские производители сталкиваются с дефицитом материалов и технологий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автор и ведущий программы "Минтранс" на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобильные шины

Ранее Коммерсантъ сообщил, что импортные легковые шины хотят обложить пошлинами до 30%. С инициативой выступили "Кордиант", "Кама", Ikon Tyres и "Белшина" — они хотят ограничить поток китайской продукции и поддержать внутренний рынок.

Субботин отметил, что основное бремя новых мер ляжет на конечных потребителей, поскольку альтернативы импортной продукции на рынке ограничены. По его словам, в Китае уже налажено производство качественных шин, тогда как российские производители испытывают серьезные технологические и ресурсные ограничения.

"При введении пошлин пострадают только автомобилисты, потому что именно они покупают эти шины. В Китае сейчас налажено производство очень хороших шин, в том числе от мировых брендов. А наши компании варятся в своем соку — без науки, без испытаний, без оборудования, без стендов и, самое главное, без материалов", — пояснил он.

Он подчеркнул, что ключевой проблемой остается доступ к сырью и технологиям. В условиях санкций производители сталкиваются с дефицитом натурального каучука и современного оборудования, что не позволяет выпускать продукцию сопоставимого качества. В результате отрасль оказывается в замкнутом цикле, где повышение пошлин не решает системных проблем, а лишь ограничивает конкуренцию.

"Санкционный режим действует, натуральный каучук, из которого должны состоять шины, достать негде — каучуковые деревья в России не растут. Поэтому делают шины фактически из сажи, как это было раньше. Но это плохие шины: они хуже тормозят, у них нет нормального сцепления. Бизнес пытается выживать и просит заградительные меры, но это только повысит стоимость, а качество при этом не улучшится", — предупредил автоэксперт.

По его мнению, такие меры могут негативно сказаться и на безопасности дорожного движения. Снижение качества шин напрямую влияет на управляемость автомобиля, особенно в сложных дорожных условиях. В долгосрочной перспективе это создает дополнительные риски для водителей.

"Если исходить из задач безопасности дорожного движения, пошлины вводить нельзя. Иначе на шинах, произведенных в текущих условиях, управляемость автомобиля будет снижаться. Нельзя сказать, что это приведет к катастрофе, но риск будет серьезный, потому что сцепление у таких шин хуже", — резюмировал Субботин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
