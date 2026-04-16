Автоэксперт Виноградов сравнил удобство посадки в Lada Iskra с моделями Granta и Vesta

Новая модель отечественного автопрома демонстрирует значительный прогресс в вопросах внутреннего обустройства салона и комфорта водителя. Эксперты отмечают, что эргономика рабочего места позволяет комфортно проводить время за рулем даже в длительных поездках.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эргономика и удобство интерьера Lada Iskra

Специалисты провели детальный анализ внутреннего пространства автомобиля и пришли к выводу, что по качеству посадки новинка существенно превосходит такие модели, как Гранта или Логан. Стоит отметить, что положение рулевого колеса и кресел сопоставимо с более дорогим сегментом, который представляет Веста. Вместе с тем, в ходе эксплуатации был выявлен специфический нюанс, связанный с размещением аксессуаров в центральной части салона. Эксперт указывает на просчет конструкторов, в результате которого один из подстаканников становится практически недоступен для использования, сообщает "За рулём".

"Когда опущен передний подлокотник, стакан кофе просто не поднять", — говорит редактор Александр Виноградов.

Общие впечатления от новинки рынка

В свою очередь, технические специалисты подчеркивают, что инженерные решения по выносу подстаканников ближе к передней консоли могли бы решить данную проблему. Несмотря на досадную мелочь, которая может огорчить любителей напитков в дороге, общее впечатление от транспортного средства остается положительным. Обозначенный дефект считается крохотным по сравнению с общими улучшениями комфорта и управляемости представленного автомобиля.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
