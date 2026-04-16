Эти машины переживут всё: модели, за которыми россияне идут даже в обход официальных поставок

Пока авторынок стремительно меняется, а новые бренды активно борются за внимание покупателей, представления о настоящей надежности остаются удивительно консервативными. Результаты всероссийского исследования "Рейтинги Авто Года — 2025" показали: россияне по-прежнему делают ставку не на громкие новинки, а на проверенные временем модели — даже если за ними приходится идти на "серый" рынок. Почему доверие к классическим брендам не ослабевает, и какое место в этой системе координат занимают китайские и отечественные автомобили — разбираемся в деталях.

Kia sportage

Общий зачет: триумф "параллельного" импорта

Исследование охватило период с января по март текущего года. Респонденты оценивали машины в двух категориях: официально представленные в РФ и доступные через каналы параллельного импорта. Если сделать из этих списков единый рейтинг, становится очевидно: россияне по-прежнему считают эталоном японскую и корейскую инженерные школы. В первой десятке нет ни одного представителя из Поднебесной.

"Люди по-прежнему выбирают проверенные бренды, даже если их приходится везти через параллельный импорт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Лидером рейтинга стал Subaru Forester с результатом 4,54% голосов. Владельцы ценят "лесника" за выносливость оппозитных двигателей и честный полный привод. Второе место досталось иконе вторичного и серого рынков — Toyota Land Cruiser Prado (4,19%). Замыкает тройку Honda CR-V, чья элегантность в последнем поколении не помешала репутации "неубиваемого" кроссовера.

Китайский эшелон и отечественный прагматизм

Китайский автопром пока довольствуется местами в хвосте двадцатки. Changan CS35 Plus (1,52%) и брутальный Tank 300 (1,54%) едва зацепились за край рейтинга. Примечательно, что женская аудитория вывела в список Omoda C5, оценив не только дизайн, но и относительную беспроблемность модели. Однако на фоне лидеров эти цифры выглядят скромно.

Место Модель автомобиля Процент голосов 1 Subaru Forester 4,54% 2 Toyota Land Cruiser Prado 4,19% 10 Lada Niva Legend 2,12% 14 Lada Vesta SW Cross 1,64%

Российский автопром в топ-10 представлен единственным спартанцем — Lada Niva Legend. Её технический примитивизм парадоксальным образом становится залогом выживаемости там, где пасуют сложные мультимедийные системы. Впрочем, эксплуатация в суровых условиях всё равно требует внимания: крайне важна своевременная замена тормозной жидкости и уход за системой охлаждения.

"Надежность Niva во многом связана с простотой конструкции и привычкой владельцев самостоятельно обслуживать автомобиль", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Первая пятерка: почему старая школа не сдает позиций

Четвертую и пятую строчки заняли Kia Sportage и Skoda Octavia соответственно. Несмотря на уход европейских брендов, автомобили дорожают без остановки, но спрос на классические лифтбеки и кроссоверы остается стабильно высоким. Даже агрессивный маркетинг новых марок не смог уничтожить культ "Октавии" среди тех, кто ценит эргономику и ресурс агрегатов.

Важно помнить, что высокая оценка надежности в опросах не отменяет физику. При эксплуатации мощных моделей вроде Land Cruiser часто возникает превышение скорости, что ведет к ускоренному износу узлов. А использование смартфона как навигатора в долгих поездках на том же Forester может привести не только к деградации батареи гаджета, но и к банальному отвлечению внимания от дороги.

"Интерес к проверенным моделям сохраняется, даже несмотря на расширение ассортимента за счёт новых брендов", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьёв.

Интересно, что в рейтинге "подсвечен" и Belgee X50 — белорусский клон Geely Coolray. Его 13-е место подтверждает, что потребитель начинает доверять локализованным продуктам, даже если под капотом стоит три цилиндра. Тем не менее, общая картина ясна: для большинства россиян слово "надежность" до сих пор пишется латиницей и имеет японские корни.

Ответы на популярные вопросы о рейтинге надежности

Почему в списке так много машин, которые официально не продаются?

Опрос отражает мнение пользователей о рынке в целом. Параллельный импорт наполнил шоурумы привычными моделями, и запас доверия к ним выше, чем к новым брендам.

Почему Lada Niva Legend обошла современные иномарки?

В категории "официальных" авто она лидер из-за простоты конструкции. В общем зачете её 10-е место объясняется тем, что потребитель разделяет понятия "надежность" и "комфорт".

Влияет ли цена на место в рейтинге?

Напрямую — нет. В топ-3 вошли машины стоимостью от 5 до 10 млн рублей. Люди оценивают качество инженерных решений, а не доступность покупки.

