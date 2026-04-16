Автомеханик Лазарев дал советы по безопасному увеличению дистанции на дороге

Авто

Если вы за рулём не первый день, то наверняка знаете это липкое чувство: в зеркале заднего вида висит чужой бампер. Прилипала игнорирует законы физики, сокращая расстояние до критического минимума. Инстинкт велит нажать на тормоз "в пол", чтобы наказать наглеца, но это путь к подставному ДТП и потере времени. На дороге выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто доехал до дома без лишних отверстий в кузове.

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

Дистанция как вопрос выживания: цифры против авось

Время реакции водителя — около одной секунды. На трассовых скоростях машина пролетает десятки метров, пока мозг вообще осознает опасность. Если впереди возникнет яма или препятствие, "хвост" не успеет даже моргнуть. Соблюдение правил дорожного движения - это не прихоть ГАИ, а единственный шанс избежать кузовного ремонта.

"При наезде сзади виноват почти всегда тот, кто не выдержал дистанцию. Но пострадавшему от этого не легче — восстановление кузова от коррозии после кустарного ремонта обходится в копеечку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Скорость (км/ч) Безопасная дистанция (ориентир)
60 ~30 метров (6 корпусов авто)
90 ~45-50 метров
110 ~60 метров

Элегантные способы увеличить дистанцию без агрессии

Самый простой метод — "вспышка стопов". Легкое, почти невесомое касание педали заставляет загореться огни, но не замедляет ход. Это психологический сигнал. Преследователь рефлекторно переносит ногу на тормоз, дистанция увеличивается. Если это не помогает, не нужно играть в гонщика. Намного безопаснее пропустить торопыгу вперед, сместившись в правый ряд.

"Часто водители прижимаются из-за неисправных световых приборов у лидера или грязного стекла. Простая очистка лобового стекла и проверка фар могут снять половину конфликтов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для владельцев современных машин, таких как полноприводные кроссоверы, маневр обгона сзади идущим автомобилем совершается еще проще. Достаточно чуть сбросить газ в зоне, где обгон разрешен. Источник стресса мгновенно скроется за горизонтом, а вы сохраните нервные клетки.

Ловушки "учителей" и как избежать конфликта

Попытки "проучить" дистанционщика резким торможением могут привести к тому, что вы окажетесь на ремонте в автосервисе на долгие месяцы. Страховые компании сейчас крайне неохотно выплачивают компенсации, если записи с шарообразных камер зафиксируют намеренную провокацию аварийной ситуации.

"Никогда не вступайте в состязание на дороге. Если забыли документы или права остались дома, любая мелкая авария обернется огромными проблемами с полицией", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Если вы едете на подержанном авто, помните: использование 95-го бензина не сделает из вашей машины ракету, способную уйти от любого преследователя. Хладнокровие — ваш главный козырь. Иногда лучше свернуть на заправку или в ближайший двор, чтобы сбросить "хвост" и продолжить путь в комфортном темпе.

Ответы на популярные вопросы о дистанции

Что делать, если сзади мигают фарами?

Включите правый указатель поворота и, убедившись в безопасности, перестройтесь. Не нужно доказывать свою правоту, рискуя безопасностью. Также проверьте, не включена ли у вас задняя противотуманная фара без надобности — это часто слепит и раздражает других.

Считается ли "учительство" нарушением ПДД?

Да, резкое торможение без необходимости предотвратить ДТП запрещено правилами. Если из-за вашего "урока" произойдет столкновение, вас могут признать виновным или назначить обоюдную ответственность.

Как дистанция зависит от состояния шин?

Напрямую. Плохая резина или неправильное давление увеличивают тормозной путь в полтора-два раза. Следите за состоянием колес так же тщательно, как за работой АКПП.

Экспертная проверка: автоэксперт-оценщик Александр Громов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
