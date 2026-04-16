Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию

Японский автомобильный рынок напоминает конвейер, работающий только в одну сторону. Машины здесь не доживают до старости — их выбрасывают из страны на пике формы. Пока в России надежные старые иномарки из 90-х считаются эталоном ресурса, японцы избавляются от трехлетних экземпляров с пробегом в 20-30 тысяч километров. Это не каприз богачей, а жесткий экономический расчет, где автомобиль превращается в токсичный актив сразу после окончания заводской гарантии.
Главный палач японского автопарка — "Шакен". Это не просто техосмотр, а комплексная проверка, которая впервые проводится через три года после покупки новой машины. Стоимость процедуры может достигать 1500-2000 долларов. Государство выстроило систему так, что содержать старую технику становится накладно. Даже если безопасность автомобиля не вызывает сомнений, владельцу проще сдать его в трейд-ин, чем оплачивать счета инспекторов.
"Японская система ТО создана для стимуляции автопрома. Каждые два года после первого трехлетнего цикла стоимость проверок растет по экспоненте. Для японца машина — это бытовой прибор, который нужно заменить до того, как он потребует вложений", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
В Японии автомобиль часто простаивает. Развитая сеть железных дорог делает ежедневные поездки на работу бессмысленными. Машина — это аксессуар для выходного дня. В итоге на аукционы попадают лоты, у которых даже защита от коррозии авто находится в заводском состоянии, а салон еще пахнет конвейерным пластиком.
Российские покупатели охотятся за "проходными" годами (от 3 до 5 лет) из-за особенностей таможенного законодательства. В этот период пошлины минимальны. Японские дилеры знают об этом дефиците и активно выталкивают технику на внешние рынки. Пока импорт авто 2026 года фокусируется на китайском направлении, японский "вторичный" сектор удерживает позиции за счет прозрачной истории владения.
|Фактор
|Последствие для владельца
|Налог на возраст
|Ставка растет каждые 2-3 года
|Техосмотр (Шакен)
|Огромные затраты на сертификацию
|Экологические зоны
|Ограничение въезда для старых ДВС
"Таможенная очистка трехлетних машин — это самый ликвидный сегмент. Японцы физически не успевают износить агрегаты, поэтому риск получить скрытые дефекты минимален", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.
Продать машину соседу в Японии практически невозможно — все сделки идут через аукционы. Это жестко регламентированный процесс, где любое вмешательство в моторные масла или попытка скрутить пробег оборачивается уголовным преследованием. Высокая прозрачность делает японский рынок идеальным донором для стран с развитой логистикой.
"При выборе авто из Японии важно смотреть на аукционный лист. Это база, гарантирующая, что вам не продадут 'утопленника' или машину после серьезного ДТП", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Даже если машина в идеальном состоянии, японцы стараются пересесть на новые гибридные модели. Это дает дополнительные налоговые льготы и бесплатный паркинг в некоторых префектурах. Такая государственная стимуляция обновления парка и создает нескончаемый поток "свежих" б/у авто.
В Японии дорогая парковка и платные скоростные шоссе. Большинство жителей используют личный транспорт только для поездок за город по выходным, предпочитая в будни скоростные поезда и метро.
Наиболее выгодно привозить авто возрастом от 3 до 5 лет с объемом двигателя до 1.9 литра. На такие модели действуют минимальные таможенные ставки, что делает их конкурентными даже с учетом доставки.
В аукционных листах эксперты указывают состояние всех узлов. Любые посторонние шумы или следы того, что проводился сомнительный ремонт ДВС, моментально снижают оценку автомобиля.
