В Подмосковье установили 108 шериф-балок на трассах в 31 муниципальном округе

На подмосковных трассах в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершен важный этап модернизации систем безопасности. С начала 2026 года специалисты установили 108 передовых технических устройств — шериф-балок, имитирующих работу оперативных служб.

Фото: https://unsplash.com by Rodan Can is licensed under Free
Основная задача этого оборудования заключается в превентивном воздействии на поведение автомобилистов, заставляя их снизить скорость и повысить концентрацию на сложных отрезках пути.

Специфическое красно-синее свечение приборов визуально повторяет сигналы машины с маячками, что заставляет водителей рефлекторно соблюдать ПДД. Как сообщает "Вести Подмосковья", подобные маячки монтируют в местах с высокой статистикой аварийности, на загородных шоссе, а также вблизи пешеходных зон и образовательных организаций. Сейчас работы по развитию сети таких "электронных инспекторов" охватили уже 31 муниципальный округ региона.

Лидером по количеству новых устройств стал Раменский округ, где появилось 13 шериф-балок, в том числе на Егорьевском и Рязанском шоссе. Также по семь приборов получили Истра и Солнечногорск, что должно существенно снизить вероятность остановки автомобиля из-за опасного маневрирования. По словам экспертов, психологический эффект от имитации присутствия патруля ДПС часто оказывается эффективнее традиционных знаков и камер фотофиксации.

"Шериф-балка работает на уровне подсознания: водитель видит знакомый цветовой спектр и мгновенно переходит в режим повышенной бдительности, даже если понимает, что это имитация. Это отличный способ дисциплинировать поток на участках с ограниченной видимостью, где реальный патруль не может дежурить круглосуточно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон .

Ответы на популярные вопросы о шериф-балках

Что такое шериф-балка и как она работает?

Это светодиодное устройство, которое крепится на опоры освещения или дорожные мачты. Оно подает мигающие сигналы красного и синего цветов, создавая иллюзию присутствия экипажа ДПС и побуждая водителей соблюдать скоростной режим.

Влияет ли установка этих приборов на штрафы?

Сама шериф-балка не фиксирует нарушения и не выписывает штрафы. Однако она часто устанавливается в паре с комплексами фотовидеофиксации или на участках, где часто дежурят инспекторы, поэтому сбавлять скорость крайне рекомендуется.

Где чаще всего монтируют такие имитаторы в Московской области?

Приоритет отдается аварийно-опасным участкам вне населенных пунктов, крутым поворотам, зонам рядом со школами и нерегулируемым пешеходным переходам на оживленных трассах.

Видны ли сигналы шериф-балок в светлое время суток?

Да, современные светодиоды обладают высокой яркостью, что делает их заметными даже при ярком солнечном свете, хотя максимальный психологический эффект достигается в сумерках и ночью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
