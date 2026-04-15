Гендир Frank Auto Ирина Франк рассказала, что ввоз машин для внутреннего рынка Китая стал наиболее выгодным

Российский автомобильный рынок в первом квартале 2026 года демонстрирует стремительное восстановление, показывая рост импорта новых машин на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня лидирующие позиции уверенно удерживают китайские автопроизводители, обеспечивая свыше 60% всех прямых поставок в страну.

Топ-5 моделей для импорта

В списке самых выгодных вариантов для ввоза в текущем году прочно закрепилась Toyota Camry, на которую сохраняется высокий спрос, а также кроссовер Toyota RAV4 с высокой остаточной стоимостью. Вместе с тем, через китайские логистические маршруты в Россию активно попадают премиальные модели BMW X3 в стандартном и удлиненном кузовах. Среди брендов некитайского происхождения лидером по популярности признана Mazda CX-5, демонстрирующая отличные показатели по количеству постановок на учет, сообщает "За рулём".

По словам генерального директора компании Frank Auto Ирины Франк, ввоз автомобилей, произведенных для внутреннего рынка Китая, сегодня является наиболее привлекательным для бизнеса, так как эти модели обладают высокой ликвидностью и технологичностью. Продажи электрокаров премиум-класса, особенно машин марки Zeekr, показывают колоссальный рост, увеличившись более чем в два раза за последние два месяца.

Электромобили и перспективные бренды

Стоит отметить, что сегмент премиальных электромобилей переживает настоящий бум, где флагманские модели Zeekr стали главными драйверами параллельного импорта. В свою очередь, популярность набирает бренд Lynk & Co, который успешно занял нишу городских автомобилей для премиального сегмента. Аналитики уверены, что оптимизация цепочек поставок позволит сохранить текущую динамику импорта транспортных средств в ближайшие месяцы.

Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, делая ставку на технологичные и проверенные временем автомобили разных классов. Стабильный интерес покупателей к внедорожникам и седанам с высокой степенью оснащенности остается главным двигателем продаж в текущих условиях. Ожидается, что с развитием логистических коридоров стоимость ввоза будет оставаться на сбалансированном уровне, поддерживая конкуренцию между популярными моделями.