Машины-невидимки: как неправильное освещение провоцирует аварии на трассах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авто

Поток машин на типичном российском шоссе напоминает рождественскую гирлянду, которую собирал пьяный электрик. У одного горят "прожекторы", способные испепелить сетчатку встречного водителя, второй крадется в сумерках аки ниндзя с полностью выключенной оптикой, а третий решил, что тусклых габаритных огней вполне достаточно для обозначения своего присутствия в этом бренном мире. Хотя требование обозначать себя светом в светлое время суток давно прописано в правилах, а автоматические камеры ГАИ научились щелкать нарушителей как семечки, хаос продолжается.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яркий свет фар

Световой этикет: что требует закон

Включенные фары — это не вопрос красоты, а вопрос выживания. Машина, лишенная светового акцента, предательски сливается с серым асфальтом, особенно когда на дорогу ложатся тени от придорожных деревьев или небо затягивает свинцовыми тучами. Согласно разъяснениям портала njcar. ru, световая индикация критически важна для того, чтобы ваш "железный конь" не превратился в невидимку. Днем водитель обязан использовать либо ближний свет, либо дневные ходовые огни (ДХО). Это аксиома, которая должна была въесться в подкорку еще на стадии автошколы.

"Многие водители надеются на авось, забывая, что безопасность движения напрямую зависит от видимости объекта. Если вы не обозначили себя, вы провоцируете других на опасный маневр", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Штрафной удар по кошельку

Игнорирование оптики — это прямой путь к протоколу по статье 12.20 КоАП РФ. Цена забывчивости — 500 рублей. Если вам повезет встретить живого инспектора, он может ограничиться отеческим внушением и предупреждением, если вы тут же щелкнете тумблером. Но бездушная камера, висящая на столбе, лишена эмпатии. Она просто фиксирует факт "темного" автомобиля и отправляет "письмо счастья" владельцу. Оправдания в духе "я забыл" или "солнце ярко светило" система не принимает.

Вид освещения днем Статус по ПДД
Ближний свет / ДХО Разрешено (обязательно)
Противотуманные фары (ПТФ) Разрешено как замена ближнему
Габаритные огни Запрещено (штраф 500 руб.)
Без света Запрещено (штраф 500 руб.)

Экономия на спичках и последствия

Почему же люди рискуют? Ответ банален — крохоборство. Владельцы старых машин без штатных ДХО боятся, что постоянная езда с ближним светом превратит их лампочки в расходный материал, требующий замены раз в квартал. Некоторые верят мифам о том, что генератор не выдержит нагрузки или расход топлива взлетит до небес. В итоге они экономят копейки на ресурсе ламп, рискуя попасть в серьезное ДТП из-за своей невидимости на трассе.

"Попытка сэкономить на лампах часто оборачивается тем, что водитель пропускает технические неисправности вовремя, а потом платит за ремонт втрое больше", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Туманки против ближнего света

Если религия или пустой кошелек не позволяют жечь основной свет, ПДД дают легальную лазейку. Вместо ближнего света можно активировать противотуманные фары. Они дают достаточно яркое пятно, чтобы автомобиль перестал быть призраком. Однако важно помнить: габаритные огни — это не свет, это имитация. Их яркости не хватает для обозначения движущегося объекта, и езда исключительно с "габаритами" приравнивается к езде без света вовсе. Часто такая путаница возникает у владельцев, чей правый руль имеет специфические режимы управления освещением.

"Суды завалены исками от тех, кто считал "габариты" достаточными. Закон суров: либо фары, либо штраф. И никакой консультация автоюриста здесь не поможет, если на снимке с камеры машина темная как уголь", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Олег Зорин.

Особую бдительность стоит проявлять при загородных вояжах. Если на скоростной трассе ваш автомобиль внезапно ослепнет из-за перегоревшего предохранителя, остановиться на обочине без света — верный способ получить удар в корму от фуры.

Ответы на популярные вопросы водителей

Можно ли использовать вместо ближнего света только ПТФ?

Да, согласно ПДД, в светлое время суток противотуманные фары могут использоваться вместо ближнего света фар для обозначения транспортного средства.

Является ли нарушением езда только с габаритными огнями?

Да, это нарушение. Габаритные огни не предназначены для обозначения движущегося автомобиля днем, за это полагается штраф 500 рублей.

Грозит ли штраф, если ДХО включены, а ближний свет — нет?

Нет, если ваш автомобиль оборудован дневными ходовыми огнями (ДХО), включать ближний свет днем не обязательно. ДХО для этого и предназначены.

Фиксируют ли камеры отсутствие света автоматически?

Современные комплексы фотовидеофиксации в большинстве регионов России обучены распознавать отсутствие включенного ближнего света или ДХО и выписывать штрафы в автоматическом режиме.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП Олег Зорин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.